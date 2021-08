Horia Brenciu, probleme cu banii. Artistul a recunoscut: "N-a fost ușor..."

"N-a fost ușor… Și nu cred că există un artist român care să nu spună asta. Din păcate, văd că virusul n-a dispărut, încă… În 2019 am avut mai multe proiecte, printre care și Academia de arte, care-mi poartă numele. Aici, alături de soția mea, am contribuit cu toate investițiile noastre. Și, deocamdată, și noi, și elevii noștri, am rezistat celor trei valuri pandemice… În altă ordine de idei, în toată perioada asta am descoperit și prieteni adevărați. Nu mulți, dar de mare valoare. Probabil că dacă nu venea nebunia asta, lucrurile nu se desfășurau astfel", a spus Horia Brenciu pentru ciao.ro.

”Deși concertele sunt extrem de rare, nu mă gândesc să-mi schimb meseria. Din contră, mă gândesc cum aș putea să găsesc idei noi pentru domeniul artistic, poate acum mai mult ca niciodată", a mai spus artistul.

Totuși, a fost un moment în viața sa în care a luat această decizie, iar totul s-a schimbat radical.

”Da, am trecut prin experiența asta… În anii 2003 – 2004, când am schimbat macazul de la prezentator la cântăreț, nu mi-a fost deloc ușor să-mi impun noul statut. Dar știam că fac un lucru care-mi place și pasiunea asta m-a ajutat să trec peste anumite refuzuri și să demontez unele îndoieli. Dincolo de scenă, printre altele, în ultimii 10 ani am fost jurat. Televiziunea se schimbă de la un an la altul, iar în contextul pandemiei nu știi ce-ți poate aduce viitorul. Ca artist, însă, știu sigur că trebuie să fiu mereu aproape de oameni", a spus Horia Brenciu.

Vezi și: Horia Brenciu, despre relația cu Mihaela Rădulescu: O să-i spun lui Felix!

Horia Brenciu, coleg de emisiune cu Mihaela Rădulescu

De curând, Horia Brenciu, a vorbit și despre relația pe care o are cu Mihaela Rădulescu, colega sa de la "Masked Singer România"

"Cu Mihaela m-am înțeles cel mai bine în sensul că amândoi suntem de la școala veche de jurnalism. Luăm un indiciu și ne ducem pe drumul ăla până la capăt. Exact ca și când am soluționa un caz de la un film polițist. E prima dată când mă aflu cot la cot cu ea, umăr la umăr, chiar dacă unul stă în stânga și unul în dreapta mesei. E prima oară când ne înțelegem de la început până la final. N-au fost neînțelegeri înainte, dar e prima oară când colaborăm, ne înțelegem, și cred că în ultimă instanță o să-i spun lui Felix", a declarat Horia Brenciu, pentru click.ro.

Cel de-al doilea sezon al show-ului „Masked Singer România” vine cu o mulțime de surprize. Mai multe măști, mai multe vedete își vor ascunde identitatea îmbrăcând costume spectaculoase, iar patru detectivi agili vor pune cap la cap indiciile pentru a descoperi cine sunt cei care își vor proteja identitatea sub chipul unor personaje fantastice. La masa detectivilor se așează două femei puternice: Mihaela Rădulescu și INNA.