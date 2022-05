Helmuth Duckadam: Am vrut să îmi trag un glonţ în cap

"Chiar la ultima operație, acum vreo șase ani. M-a operat doctorul Brădișteanu la Floreasca. A trebuit să-mi înlocuiască toată artera, pentru că nu o mai putea reface. Am un tub în loc de arteră. S-a nimerit, culmea!, să stau cu Cornel Dinu în aceeași rezervă. Aveam niște dureri groaznice, groaznice! Stătea soția până la 12 noaptea cu mine, îmi dădeau morfină, de toate… Atunci am clacat! Îmi venea să-mi trag un glonte în cap! Nu mai suportam durerea! M-a simțit profesorul Brădișteanu atunci și m-a întrebat dacă vreau să vorbesc cu o doamnă psihiatru. Am acceptat, nu aveam de ce să-mi fie rușine. A venit doamna și m-a făcut bine în trei minute!

Jur, trei minute a durat totul! I-am zis că am niște dureri, că m-am săturat de viață, că-mi vine să-mi dau un glonte în cap, să scap de tot! «Da, mi-a zis. E foarte simplu! Dumneavoastră scăpați foarte repede! Dar v-ați gândit la soție? Dar v-ați gândit la copil, ce lăsați în urmă? Ele ce fac după ce plecați?» Click! În momentul ăla s-a făcut o schimbare incredibilă în capul meu! E fantastic ce se poate întâmpla în capul unui om, în viața unui om într-o secundă! A fost un moment de cotitură al vieții mele!", a declarat Helmuth Duckadam pentru Fanatik.

Ce spune despre relaţia cu Gigi Becali

"Eu trebuie să-i mulțumesc de fiecare dată când vorbesc despre el. M-a ajutat foarte mult, nu doar financiar. La FCSB am avut un salariu, nu prime de joc sau altceva. Dar acel salariu am reușit să-l pun deoparte și să strâng bani frumoși ca să duc o viață decentă. Gigi Becali nu m-a certat vreodată pentru ceva ce am spus, deși am mai avut discuții în contradictoriu.

Respectul meu pentru Gigi Becali a fost, este și va fi mereu. Au fost voci care m-au făcut sclavul lui Becali, dar eu nu m-am simțit niciodată un sclav. Și contează în primul rând cum mă simt eu!", a mai punctat fostul portar.

Omul de la FCSB cu care nu s-a înţeles

"Nu am avut o relație grozavă cu Mihai Stoica și chiar nu am înțeles de ce. Nu am fost prieteni, dar nici nu ne-am contrat. Respect exista. El a avut o influență bună la Gigi Becali în prima perioadă, dar acum, din păcate, și-a pierdut și el influența. A avut și probleme personale, de aceea nici nu mai este așa vocal”, a concluzionat Helmut Duckadam

