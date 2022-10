Harrison Ford va juca în noul Captain America. Îi ia locul unui actor care a murit

Starul american Harrison Ford va debuta în Universul Cinematografic Marvel odată cu interpretarea personajului Thaddeus "Thunderbolt" Ross din filmul "Captain America: New World Order" (2024), în care starul hollywoodian îl va înlocui pe regretatul actor William Hurt, informează variety.com.

Cel de-al patrulea film din seria cinematografică "Captain America" va fi o continuare a evenimentelor prezentate în serialul "The Falcon and the Winter Soldier", lansat în 2021 pe platforma de streaming Disney+. Scenaristul principal al acelui serial, Malcolm Spellman, a scris scenariul viitorului film în colaborare cu Dalan Musson. Filmul "Captain America: New World Order" va fi regizat de Julius Onah şi va ajunge pe marile ecrane în 2024, scrie Agerpres.

În ce filme a apărut "Generalul Ross"





Nu se ştie deocamdată dacă Harrison Ford va juca şi în "Thunderbolts", un film cu antieroi Marvel, programat să fie lansat după al patrulea opus din seria cinematografică "Captain America".



Actorul William Hurt a interpretat personajul Thaddeus "Thunderbolt" Ross în cel de-al doilea lungmetraj produs vreodată de Marvel Studios, "The Incredible Hulk" (2008). Acest personaj este un general de armată care a avut un rol esenţial în transformarea omului de ştiinţă Bruce Banner (interpretat atunci de Edward Norton) în supereroul Hulk.



Generalul Ross a apărut din nou în filmul din 2016 "Captain Amwerica: Civil War" în funcţia de Secretar de Stat. După scurte apariţii episodice în "Avengers: Infinity War" şi "Avengers: Endgame", William Hurt l-a interpretat pentru ultima dată pe generalul Ross în filmul "Black Widow" din 2021. William Hurt a murit pe 13 martie 2022 la vârsta de 71 de ani.



Deşi "Captain America: New World Order" marchează prima incursiune a actorului Harrison Ford în Universul Cinematografic Marvel, acest proiect nu reprezintă singura sa apariţie într-o franciză de succes. Legendarul star hollywoodian, în vârstă de 80 de ani, a jucat roluri principale şi în francizele "Star Wars", "Indiana Jones", "Blade Runner" şi "Jack Ryan".



Următorul său rol important va fi cel din al cincilea opus produs în cadrul francizei "Indiana Jones", care va avea premiera în iunie 2023.



Mai mulţi actori din "The Falcon and the Winter Soldier" îşi vor relua rolurile din acel serial şi în filmul "Captain America: New World Order": Carl Lumbly îl va juca din nou pe Isaiah Bradley, primul super-soldat de culoare, iar Danny Ramirez va interpreta încă o dată personajul Joaquin Torres. Shira Haas, cunoscută din miniseria TV "Unorthodox", s-a alăturat distribuţiei acestui proiect cinematografic, în care o va juca pe Ruth Bat-Seraph, cunoscută şi sub numele de Sabra.

Veşti bune pentru fanii Marvel. Două noi filme Avengers, anunţate pentru 2025

Două noi filme Avengers vor ajunge în cinematografe în 2025, au anunţat sâmbătă Marvel Studios deţinute de Walt Disney Co cu prilejul unei prezentări dedicate fanilor referitoare la viitoare lansări de seriale şi filme cu supereroi, informează Reuters.



Avengers: The Kang Dynasty şi Avengers: Secret Wars vor încheia faza a şasea a succeselor Marvel Cinematic Universe (MCU), a anunţat preşedintele Marvel Studios, Kevin Feige, de pe scena convenţiei anuale Comic-Con din San Diego.

CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News