Halep, noi declaraţii despre relaţia cu Mouratoglou: Sunt introvertită, e greu să mă încred...

”Cu Patrick am schimbat multe lucruri în rutina de turneu, dar au venit în mod natural. Nu m-am simțit presată și de aceea simt că nu e dificil să fac aceste schimbări. Parcă a fost mereu așa. Atmosferă bună, energie bună.

El mă susține mult, fiindcă sunt o persoană emoțională, știe cum să-mi vorbească, cum să pună problema și să discutăm cum să rezolvăm dacă apare vreo situație deosebită.

Pentru mine e dificil să mă încred, sunt o persoană introvertită, trebuie să mă simt confortabil ca să mă deschid, iar cu el așa e fost. Îmi apreciază jocul, felul în care sunt, este ușor să comunicăm, să discutăm prin ce trec în timpul meciurilor, după și înaintea lor”, a spus Halep, la conferința de presă.

Unde s-a făcut diferenţa cu Cori Gauff

”Cred că am jucat foarte bine în primul set, am stat foarte concentrată la 4-4, unde a fost foarte important, am lovit un pic mai puternic, aceasta a fost diferența. În al doilea, Corri a schimbat tactica, a devenit superagresivă, a fost dificil cu adevărat să returnez mingea.

Apoi m-am calmat, am găsit ritmul, m-am adaptat la jocul ei și a fost foarte bine că pe final am reușit să o împing mai mult în spatele liniei.

Coco e superatletică, aleargă bine și se deplasează extraordinar. E o jucătoare grozavă, foarte tânără, va fi mult timp în top. Iar serviciul, 201 km/h în acest meci, incredibil. După părerea mea, e mai bună pe zgură pentru că spinul de pe forehand este deranjant pentru adversară.

E diferită, e o persoană grozavă, în primul rând, întotdeauna e plăcut să vorbesc cu ea. Dar pe teren e o mare bătălie, mă aștept la încă una în turul următor. Sunt aici însă ca să dau ce am mai bun, în fiecare zi, mă simt bine pe teren, îmi simt jocul și abia aștept meciul care vine”, a mai spus Simona Halep, citată de Digisport.

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale WTA Madrid, după un meci de senzaţie cu Cori Gauff. Halep a câştigat primul set cu 6-4, după ce s-a cedat un singur break. În actul secund, Gauff a început tare şi a condus cu 3-0 şi 4-1, dar Halep a rămas calmă şi a reuşit să revină, câştigând tot cu 6-4.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News