Guvernul Regatului Unit a angajat scriitori SF pentru a prezice cum va arăta cel de-al treilea Război Mondial

Autorii Peter Warren Singer și August Cole au realizat opt povești care explorează potențialele amenințări pe care tehnologiile emergente le pot prezenta în următorii 20 de ani.

Fiecare poveste analizează evoluțiile din domenii specifice – cum ar fi inteligența artificială (AI), modelarea datelor, roiurile de drone, calculul cuantic și dezvoltarea umană, printre altele – și le aplică pe câmpul de luptă. Ei explorează, de asemenea, implicațiile unei lumi în care schimbările radicale în tehnologiile verzi produc noi conflicte geopolitice.

Potrivit Laboratorului de Știință și Tehnologie a Apărării (Dstl), mai exact divizia MOD, care a comandat proiectul, povestitorii au o capacitate unică de a imagina inimaginabilul, iar astfel de scenarii pot fi de valoare pentru planificarea apărării.

„În timp ce tehnologii precum PowerPoint, atât de comune pentru împărtășirea ideilor în comunitățile de apărare și securitate, au doar trei decenii”, afirmă Dstl, „narațiunea a fost folosită pentru a transmite conflictul uman de-a lungul întregului arc al istoriei omenirii, datând chiar de pe vremea primelor conversații din paleolitic.”

Atât Singer, cât și Cole au experiență în domeniul securității și al războiului modern și sunt susținători ai ceea ce ei denumesc FicInt (Inteligenta fictivă) sau „ficțiuni utile”, termen pe care Cole l-a inventat în 2015. Abordarea combină „scrierea de ficțiune cu inteligența pentru imaginarea unor scenarii viitoare în moduri bazate pe realitate”, a explicat Cole într-o postare pe blog din 2019.

Dame Angela McLean, șef la MOD, a declarat că „apărarea trebuie să valorifice creativitatea și viziunea acestui sector pentru a stimula în continuare previziunea și inovația în dezvoltarea de soluții agile și rezistente pentru viitor”.

Despre ce vorbesc poveștile

Colecția de povești începe cu A Glimmer of Hope, care examinează rolul pe care computerul cuantic îl poate avea într-un conflict viitor și modul în care poate oferi unei națiuni un avantaj față de cealaltă. A Model Peace analizează modul în care companiile și națiunile folosesc datele și modelarea datelor în moduri neetice și dominante, în timp ce Chasing Glory, a treia poveste, vorbește despre amenințările și oportunitățile care pot apărea din noile paradigme informatice prin rapoarte jurnalistice din convoaie de aprovizionare fără echipaj care sunt atacate.

Measure of the Mind vorbește despre un raport de cercetare cu privire la un lider mondial realizat de un sistem AI și explorează modul în care psihologia cibernetică ar putea fi folosită pentru a manipula și prezice modul în care gândesc oamenii. AI este apoi explorată în continuare în The AI of Beresford Bridge, în timp ce a șasea poveste, Silent Skies, plasată în 2040, analizează tehnologia dronei autonome și daunele pe care le-ar putea provoca.

Penultima poveste, Green Wars, analizează impactul pe care o schimbare a societății către emisii nete de dioxid de carbon l-ar avea asupra geopoliticii, în special asupra celor care controlează noile tehnologii și resurse verzi. În cele din urmă, The Solstice Cup îndreaptă atenția asupra îmbunătățirii umane și asupra modului în care soldații avansați numiți „perf” joacă un meci de fotbal cu inamicii ruși în timp ce se deplasează pe teren cu aproape 50 de kilometri pe oră, conform IFL Science.

