Guvernul PNL-PSD, răul cel mai mic. Gheorghe Falcă: Cei de la USR nu conştientizează că altfel te comporţi cu un partener

”Eu aș fi vrut să continuăm negocierile, să trecem la a doua fază, la faza în care se lucrează la un program de guvernare și la faza în care se formează un Guvern, vorbim aici doar de denumirea ministerelor care se atribuie pentru fiecare partid, pentru că aș vrea să mergem în paralel și să luăm o decizie după finalizarea consultărilor și după ce avem un program de guvernare (...). Aș fi vrut să continuăm cu ambele partide, pentru că eu am văzut deja în spațiul public solicitările celor de la PSD și mi-au demonstrat încă o dată că dânșii nu se gândesc decât la cheltuieli bugetare. Noi avem nevoie de o Românie mai inteligentă, avem nevoie de o Românie mai verde și aici avem PNRR-ul care ne sprijină pe acest domeniu (...). Mă interesează această Românie mai socială, care nu înseamnă să aruncăm bani pe geam”, a declarat Gheorghe Falcă conform RFI.

Săgeţi lansate către USR: Nu conştientizează că altfel te comporţi cu un partener

”Eu am fost întotdeauna un adversar al PSD-ului, dar am și câștigat întotdeauna în fața lui cele patru bătălii pe care le-am avut pentru Primăria Aradului, dar în același timp, putem să găsim și formule de o mai mare stabilitate, poate, cu cei de la PSD, pentru că trebuie să fim sinceri, văzând și în ultima săptămână discuțiile din spațiul public, cei de la USR chiar nu conștientizează că altfel trebuie să te comporți cu un partener, se vede că încă nu au o experiență politică și nu-și dau seama cine sunt partenerii și cine sunt adversarii politici și aici, cred că încurcând ei lucrurile, am ajuns și în situația în care suntem și constat că ei continuă pe aceeași direcție”, a mai punctat acesta.

Marcel Ciolacu, anunţuri înainte de şedinţa PSD

Deciziile se iau astăzi în PSD. Marcel Ciolacu a afirmat, la intrarea în sediul partidului, că, din cauza datoriei mari la care s-au angajat PNL-USR-UDMR, nu mai pot fi făcute niciun fel de măriri. El a afirmat că ”și ieri i-am trimis ministrului Finanțelor o listă cu anumiți parametri pe care ar trebui să-i cunoaștem”.

Funcția de premier nu a fost luată în discuție, conform acestuia: "Nu am luat în discuție nicio funcție, suntem încă în marja programului de guvernare, să vedem dacă decid colegii mei să facem aceste negocieri sau nu". "Nu, n-am avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis" a mai afirmat liderul PSD, Marcel Ciolacu.