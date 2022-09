"S-au gândit să se certe pe majorările salariilor şi pensiilor, în condiţiile în care toate mesajele legate de aceste majorări, fie ale lui Ciucă - se mai gândeşte, vede şi calculează, fie ale pesediștilor care aplaudă sunt total eronate şi opuse față de ceea ce ar trebui să facă, respectiv plafonarea, având în vedere condiţiile economice grave ale României. Ar trebui plafonare şi disponibilizări destul de masive - un moratoriu de şase luni sau un an în care să fim siguri că nu se plătesc salarii majorate la stat, pentru că statul nostru este foarte, foarte şchiop. În interiorul UE, ca pericol de derapaj rapid, nu ne întrece nimeni", a spus Cozmin Guşă.

Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

Citește și:

Modificare OUG 27. Virgil Popescu a spus ce se întâmplă cu plafoanele de consum pentru populație

Într-o conferință de presă de joi seara, Virgil Popescu, ministrul Energiei, a venit cu detalii privitoare la modificarea ordonenței de urgență 27:

„În această seară am aprobat modificările la ordonanţa 27. Aş vrea să vi le prezint dumneavoastră aici, practic se extinde perioada de aplicabilitate a ordonanţei 27, de la 1 septembrie anul acesta, deci practic, de astăzi, până în data de 31 august a anului viitor. Ăsta este primul, prima schimbare, practic schema acolo în per ansamblu, practic, schema de plafonare şi de protecţie a populaţiei şi a mediului economic se extinde de la 1 aprilie 2022 la 31 august 2023, prima modificare a ordonanţei 27.

Plafoanele de consum pentru populaţie rămân aceleaşi, între zero şi 100 de kilowaţi oră consum. Preţul este de 68 de bani pe kilowatt, practic acest tarif pentru populaţia care consumă foarte puţin kilowaţi. Între zero şi 300 de kilowaţi, aici este o uşoară schimbare. Între zero şi 300 de kilowaţi, acelaşi plafon, în interiorul aceluiaşi plafon practic încercăm să stimulăm populaţia să facă o economie.

Practic, preţul de 80 de bani se aplică pentru primii 255 de kilowaţi din acest plafon, diferenţa între 255 şi 300 la preţul din contract. Pentru mediul economic, pentru instituţiile publice rămâne un leu pe kilowatt, spitalele, fie că sunt publice, fie că sunt private, educaţia, fie că este publică, fie că este privată, furnizorii de servicii sociale, fie că sunt publici, fie că sunt privaţi, un leu pe kilowatt pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată. Ceilalţi, IMM-urile, industriile alimentare, celelalte instituţii publice, 85% din cantitatea consumată, tocmai pentru a încerca să îi stimulăm şi să economisească mai multă energie electrică“, a precizat ministrul Energiei. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News