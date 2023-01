Grindeanu vine cu informații despre sondajele PSD pentru prezidențiale 2024: L-am măsurat și pe Geoană. Dintre toți membrii PSD, Ciolacu pleacă cu prima șansă

Vicepremierul a spus că sunt măsurați în sondaje și candidați din afara PSD, cum ar fi Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO.

„De data aceasta, pentru alegerile prezidențiale, PSD are o plajă mai largă de posibili candidați la funcția de președinte, care să nu aibă neapărat calitatea de membru de partid”, a zis Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN, în emisiunea Decisiv.

Întrebat ce candidat mai măsoară PSD și ia în calcul să fie un posibil prezidențiabil, Sorin Grindeanu a spus: „S-au făcut unele sondaje. Nu le-am văzut pe cele recente, dar din cele din toamna anului trecut vă pot spune că era măsurat Mircea Geoană. A fost și el trecut în sondajele noastre pentru a vedea cum stă. Da, este și el o variantă. Sunt scenarii pe care le luăm în calcul. Vorbim de cel mai mare partid din România. Vorbim de un partid care încearcă să-și schimbe un pic strategia, strategie care s-a dovedit a fi greșită din 2004 până în 2019 în ceea ce privește alegerile prezidențiale”.

„Dintre toți membrii PSD, Marcel Ciolacu pleacă cu prima șansă la prezidențiale, doar că vorbim de o plajă mult mai largă de candidați, așa cum spuneam, și din afara partidului”, a mai zis Sorin Grindeanu într-un dialog cu Mădălina Mihalache și Cătălina Porumbel.

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a spus că a semnat cu „mâna sa pentru aderarea României în Schengen”.

Mircea Geoană a spus că „în decembrie 2004, cu Vasile Pușcaș, a fost la Bruxelles și a încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană”: după cinci ani, ar fi trebuit să fim primiți în Schengen.

„Ce s-a întâmplat cu Schengen nu este o chestie în sensul că „mai stăm un pic la coadă”. Ce s-a întâmplat cu Schengen, de fapt, este ilustrarea faptului că suntem tratați ca fiind de mâna a doua, iar lumea nu mai suportă acest lucru. De aici vine mânia oamenilor. Nu vorbesc de mecanica, execuția problemei etc. Politic, tehnic putem discuta. Românul a răbufnit și trebuie să spun că românul are dreptate să răbufnească pentru că sunt lucruri pe care noi le-am putea face mai bine ca țară, ca instituții etc”, a zis Mircea Geoană.

„Ni se cuvinte să intrăm în Schengen! Este dreptul nostru. Eu am negociat: în decembrie 2004, cu Vasile Pușcaș, am fost la Bruxelles și am încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Eu am semnat, cu mâna mea. Automat trebuia să intrăm în Schengen la cinci ani după aderarea în UE, să nu mai avem MCV, să intrăm în zona euro, să avem mai multe coridoare europene. Coridorul 9 transversal prin Moldova românească a dispărut complet de pe hartă. De ce a dispărut? Cum a dispărut?!”, a mai spus Mircea Geoană.

„Am semnat clar: la cinci ani după aderarea în Uniunea Europeană, trebuia să nu mai avem MCV! Am semnat și să aderăm în Schengen! Și pentru zona euro!”, a subliniat Mircea Geoană în podcastul lui Damian Drăghici.

Întrebat dacă sunt români care ne pun bețe în roate la nivel înalt, Mircea Geoană a spus: „Da. Avem un talent fantastic de a ne duce la Înalta Poartă să ne plângem”.

