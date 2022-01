Invitat la interviurile DC News, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus că "legat de Timișoara, pentru mine e surprinzător un lucru."

Sorin Grindeanu (PSD) a explicat că l-a surprins faptul că, deși fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, e de la USR, asemenea primarului Dominic Fritz și lui Cristian Ghinea, "care a făcut PNRR-ul", Timișoara nu are niciun proiect major.

"E cel puțin surprinzător, în momentul în care ai un primar USR, ministrul Transporturilor USR - fost, când s-a făcut PNRR, cel care a făcut PNRR-ul și ne spune de dimineață până seara, domnul Ghinea, tot USR. Nu există în PNRR niciun proiect major legat de Timișoara, nimic!", a spus Grindeanu la DC News TV, joi, 27 ianuarie.

Sorin Grindeanu a vorbit în cadrul interviului și despre lucrările la centura orașului Timișoara: "Hai să vă dau un exemplu din Timișoara. Un proiect de care se vorbește de după Revoluție, centura Timișoarei. Orașul nu are în acest moment o centură, ci un sfert de centură. Acum se lucrează pe alt sfert, pe varianta care vine dinspre București și se dorește să se facă centură astfel încât să nu mai intri în oraș ca să mergi spre Belgard. Trebuiau să termine în martie anul acesta.

Cum merg eu acasă o dată la 2 săptămâni, la familie, de fiecare dată mă duc să văd și cer datele de pe teren. Stadiul e undeva la 45%, n-au cum să termine în martie. Dacă vor schimba ritmul de lucru și se vor implica, pot termina acest proiect până la sfârșitul anului. E destul de important pentru Timișoara și pentru toată zona."

Imediat, jurnalistul Val Vîlcu a intervenit și a făcut o precizare despre cum se făceau lucrările în Timișoara pe vremuri: "Am locuit în copilărie pe Calea Șagului, am plecat în vacanță, la bunici, în altă localitate, iar când m-am întors, era gata podul. Când am plecat nu era nimic, iar când m-am întors podul era în funcțiune, a durat construcția 2-3 luni."

