Grindeanu despre pragul de 250.000 lei pentru abuzul în serviciu: Precizarea Ministerului Justiţiei a venit un pic prea târziu

"Nu am participat duminică la acea şedinţă a coaliţiei. De vreo 6-7 ani mă feresc să îmi dau cu părerea despre orice iniţiativă în acest domeniu, cel al justiţiei (...) Nu e un domeniu la care să vreau să spun că e bine sau rău. Există specialişti, că se află la Curtea Constituţională, că se află la Ministerul Justiţiei, că sunt la Comisia de la Veneţia... Sunt oameni care ştiu foarte multă carte şi care sunt specialişti în acest domeniu. Din păcate, am văzut că o anumită precizare din partea Ministerului Justiţiei a venit după votul din Senat. Poate era mai bine să vină înainte. În mod sigur era mai bine, nu poate (...) E un domeniu în care cred specialiştii trebuie să vorbească mult mai mult decât oamenii politici", a spus Sorin Grindeanu, într-o declaraţie de presă.



Întrebat cum i se pare pragul de 9.000 de lei, el a răspuns că nu vrea să comenteze. În ceea ce priveşte votul din Camera Deputaţilor cu privire la acest prag pentru incriminarea abuzului în serviciu, Sorin Grindeanu spune că aşteaptă părerea specialiştilor pe acest subiect.



"O să trebuiască să votez probabil ca deputat în Camera Deputaţilor... Dacă voi vedea că toată lumea este de acord cu un anumit punct de vedere, nu o să fiu eu cel care să mă opun sau să spun într-o formă sau alta, dar hai să vedem părerea specialiştilor. Deocamdată, am văzut că a venit un pic prea târziu, după votul din Senat, consider potrivit că ar fi trebuit să vină înainte", a arătat ministrul Transporturilor.



Ministrul Sorin Grindeanu s-a aflat în judeţul Prahova pentru a verifica stadiul lucrărilor de pe Lotul 2 Ploieşti - Buzău al autostrăzii A7.



Senatul a adoptat, în şedinţa de plen de miercuri, proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal şi a altor acte normative, pentru punerea în acord cu decizii ale Curţii Constituţionale, prin care pragul pentru abuzul în serviciu, care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, se stabileşte la 250.000 de lei.



Ministerul Justiţiei a anunţat, ulterior, că va susţine adoptarea de către Camera Deputaţilor a unui prag de 9.000 de lei la infracţiunea de abuz în serviciu. Liderii coaliţiei Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu au anunţat, miercuri, că susţin propunerea venită de la Ministerul Justiţiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News