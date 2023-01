Grindeanu, audiat la DNA. Chirieac: Un semnal politic, să nu se dea coaliţia peste cap. DNA, cel mai puternic partid din România

În acest dosar, doi directori din CFR sunt acuzaţi de fapte de corupție - directorul general interimar, Ion Alexandru Simu, acuzat de instigare la abuz în serviciu şi instigare la uzurparea funcţiei şi, de asemenea, directorul general adjunct tehnic, Petru Ceșa, acuzat de abuz în serviciu şi uzurparea funcţiei.

Mai mult, cei doi sunt acuzați de numirea ilegală a lui Simu la conducerea companiei, dar şi de concedierea unei angajate pe care o suspectau că ar fi transmis jurnaliștilor detalii despre deciziile ilegale de numire. Aceştia au calitatea de suspecți în acest dosar.

În momentul în care DNA a făcut anunțul, Ministerul Transporturilor spunea că reprezentanții Consiliului de Administraţie a unei societăţi au competenţa de numire a directorului general şi că nu îşi doresc să exprime puncte de vedere. Rămâne de văzut cât de importantă este mărturia lui Sorin Grindeanu.

"Cum a ajuns individul ăsta preşedinte CFR chiar nu ştiu"

"Acum, despre domnul de la CFR, Simu... L-am văzut o singură dată la televiziune. Omului nu i-aţi da cheile să vă parcheze maşina, că v-ar lovi-o. Cum a ajuns individul ăsta preşedinte CFR chiar nu ştiu. Nu aveţi decât să îl vedeţi o dată la audierea în Comisia parlamentară. Omul... puţin, foarte puţin profesional", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Decisiv, prezentată de Cătălina Porumbel, Gina Vacariu şi Mădălina Mihalache la Antena 3.

"Un semnal pentru domnul Grindeanu"

"Faptele care i se impută mi se par ridicole. Astea cu DNA-ul, că a venit cavaleria că a angajat pe... Păi, aşa se angajează la stat, că altfel am avea un stat competent. Pe pile, aşa se angajează! Nu este nimic deosebit. Este căutată chestiunea asta. Vă spun, vizavi de Simu care nu are ce căuta în funcţie, acuzaţia DNA, dacă este numai aceasta, este ridicolă - şi cu tam-tam-ul de rigoare şi cu ce vreţi dumneavoastră.

Acum, chemarea lui Sorin Grindeanu... Nu ştiu dacă are vreun amestec. Eu nu sunt un fan, după cum ştiţi, al domnului Sorin Grindeanu, că i-am văzut şi dânsului performanţa la Ministerul Transporturilor, dar nu cred că are treabă cu angajarea unor inşi sau unor dudui pe la CFR, când toată lumea angajează pe toate părţile. De-aia am ajuns la 1.300.000 de bugetari! Cum vine un partid, îşi angajează oameni. Eu aş lua-o, mai degrabă, ca pe un semnal pentru domnul Grindeanu, să nu dea peste cap coaliţia încercând să rămână în continuare ministru la Transporturi. Eu aşa o văd: un semnal politic. Ştiţi că, în opinia mea, DNA-ul este cel mai puternic partid politic din România", a mai spus analistul politic.

"Adică spuneţi că, pe 25 mai, Sorin Grindeanu ar trebui să se retragă din poziţia de ministru al Transporturilor, când are loc rocada şi să nu insiste", a punctat jurnalista Mădălina Mihalache.

"Conform protocolului. Asta cred că s-a întâmplat, că acum se insistă", a afirmat Bogdan Chirieac.

"Este o acuzaţia gravă. Spuneţi că este un semnal pentru o poziţie politică. Şi, aici, v-aş întreba ce treabă are procuratura cu rotativa", a intervenit jurnalista Cătălina Porumbel.

"Nu aţi văzut niciodată DNA-ul intrând în chestiuni politice. Să nu îmi spuneţi asta! Hai să nu spunem asta! Este adevărat, în ultima vreme nu mai intrase", a punctat analistul politic într-o notă ironică.

