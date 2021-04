Cum arată casa în care s-a mutat Grigore Leșe după ce a făcut accident vascular: „Dumnezeu și-a întors fața către mine” / FOTO

Grigore Leșe s-a născut în Maramureș și a absolvit Academia de Muzică ‘Gheorghe Dima’ din Cluj, Facultatea de interpretare cu specializarea taragot. Reputatul artist este doctor în muzică și profesor la Facultatea de Litere a Universității București și la Universitatea de Muzică.

Grigore Leșe s-a mutat într-o casă parohială

După ce a suferit un accident vascular, viața lui Grigore Leșe s-a schimbat radical. Artistul a decis să se apropie mai mult de Dumnezeu. Acum, Grigore Leșe locuiește într-o casă din Complexul Parohial Sfântul Antonie cel Mare, unde mărturisește că a venit să se vindece sufletește.

„Dumnezeu și-a întors fața către mine. Aici este noua mea casă. Am ajuns în acest loc minunat după o situație delicată din viața mea, o perioadă agitată, cu zeci de filmări. M-am ostenit atât de tare, încât în decembrie am făcut un accident vascular. Am fost internat, la Floreasca, două zile. După acest accident, apropiații mei s-au speriat atât de tare, deși nu a fost un accident atât de grav încât să nu mai știu de mine, și mi-au interzis să mai merg la casa din Baicului, unde făceam efortul să urc cinci etaje. Au fost mai multe variante unde să locuiesc, însă eu am ales să vin aici, la Parohie.Sunt de 20 de ani în București, iar aici este a șasea oprire a mea.

Prima oprire a fost la Lăpușul Românesc, a doua la Târgu Lăpuș, a treia la Cluj, a patra în Dristor, a cincea în Baicului, iar a șasea aici, la Parohia Sf. Antonie. Câteodată este bine să schimbi locul și oamenii. Unde mă aflu în momentul acesta, este o lume a pregătirii sufletului pentru întâlnirea cu Dumnezeu, prin rugăciune. Am fost crescut de bunicii mei în rugăciune, am rădăcină adâncă. Am crescut într-o comunitate țărănească, unde oamenii îl înconjoară pe Dumnezeu. Locul unde stau acum se potrivește cu locul copilăriei mele. Aici pot să creez și să trăiesc profund. Nu vreau să mă risipesc”, a mărturisit Grigore Leșe, în exclusivitate, pentru Click.

Locuința este decorată cu obiecte autentice

Grigore Leșe a păstrat întotdeauna, prin eleganța sa specială, esența culturii tradiționale românești. Toate hainele sale, mai ales cămășile maramureșene, sunt creații ale unor meșteri populari, la fel și gențile din piele, toate lucrate manual. Artistul se mândrește, de altfel, și cu o colecție de 40 de pălării, provenite din Lăpuș, dar și din Panama, Cordoba, India și Mexic. Iar casa în care locuiește acum poate fi, cu ușurință, confundată cu un muzeu.

Camera de zi, cea unde, de altfel, artistul studiază, este înțesată cu obiecte care spun, fiecare, o poveste. Picturile, ștergarele, colecția impresionantă de fluiere, dar și de pălării, icoanele și biblioteca spectaculoasă și-au găsit toate locul în camera de studiu, dar și în dormitorul artistului, aflate în clădirea din spatele bisericuței.

„Aici veți găsi tot ce înseamnă Grigore Leșe. Aici este viața mea. Tot aici, mai am un corp de bibliotecă în care îmi țin cărțile de zi cu zi. Dacă îmi spuneți ‘domle, vreau să citesc ceva de Enescu’, găsiți cartea aici. Când vreți să știți cum se cântă în lume, atunci tot aici veți găsi muzica din lume, din Irlanda, din Sardinia, din Japonia, din Bengal, de la aborigeni, de peste tot. Unde m-am dus, am luat muzica după mine și am cântat cu artiștii de acolo. Am aici picturi speciale, icoane valoroase, cărți de psihologie, de folclor, instrumente din lume”, a mai spus artistul, potrivit DirectMM.