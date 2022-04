Greşeala pe care Şumudică nu mai vrea să o repete, după ultima experienţă în Turcia

Marius Şumudică are parte de un start fantastic la noua sa echipă, Al Shabab, cu care este lider în Liga Campionilor Asiei, dar spune că nu vrea să repete aceeaşi greşeală ca la Malatyaspor.

”E foarte mult de discutat. La ora actuală, sunt foarte multe variante. Da, am discutat cu oamenii de aici despre o prelungire, dar am variante și nu mă grăbesc. Sunt angrenat aici, am găsit o echipă bună, cu jucători de un nivel mare, tehnico tactic. Nu mă așteptam să înțeleagă așa repede ce le cer. Aici localnicii sunt foarte buni, cei mai buni din zona Golfului.

La Malatyaspor nu am știut în ce mă bag. Am bătut primele două jocuri și au ajuns pe locul 11, după care jucătorii mi-au zis că au 5 luni de salarii neplătite. Acum, din câte am înțeles, există 10 luni de când au primit doar un salariu și 8 jucători și-au reziliat contractul. Nu m-am informat bine, voiam să mă întorc în Turcia fiindcă știam că sunt apreciat”, a declarat Marius Șumudică, la Digi Sport Matinal.

Moruţan şi Cicâldău ar putea fi cedaţi de Galatasaray. Şumudică: Situaţia e proastă

”Situația lui Moruțan și a lui Cicâldău e proastă. Morutan e un jucător foarte talentat, dar e lent, fără viteză și fără viteză nu poate să joace în Turcia, mai ales că îl bagă în bandă. În bandă nu poate să joace, e izolat, în loc să îl bage în spatele vârfului, să îi dea libertate. Cicâldău nu iese din tipar. Este constant, spre rău.

Nu iese cu nimic în evidență. Aici ieșea, dar asta e diferența de campionate. Din câte știu, Galatasaray vrea să renunțe la amândoi. Maxim joacă bine la Gaziantep, el și Toșca au prins rădăcini acolo. Djokovic s-a dus la Adana, îi va fi greu, dar a făcut un pas în față”, a declarat Marius Șumudică la emisiunea Digi Sport Special.

Şumudică o vede pe FCSB campioană

„Mă mai uit la meciuri. Am urmărit majoritatea partidelor, în special pe ale Rapidului. Cred că, în momentul de față, FCSB este favorită. O prinde pe Farul acum și fără Petre, fără Jefte. E și entuziasmul, cu cât te apropii de titlu, contează.

Lumea s-a și plictisit de CFR în sensul ăsta. Probabil asta și induce o oarecare impresie că sunt dezavantajați. E doar vina lor dacă pierd titlul. Nu ai voie să faci după pregătirea de iarnă 4 egaluri de rând.

În momentul de față, pentru mine ierarhia este următoare: FCSB, Universitatea Craiova, CFR Cluj", a mai declarat Şumudică.

