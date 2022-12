"Gratiere prin prescrierea faptelor!". Adrian Năstase atrage atenția: Se realizează, selectiv, obiectivul dorit. Nu se mai enervează ONG-urile Monicăi Macovei

"Vă amintiți „Mica reformă în justiție”, realizată de Cătălin Predoiu în 2010? Ea proclama „celeritatea” în derularea proceselor. Era nevoie de ea pentru că procurorii și judecătorii nu înțeleseseră nevoia condamnării mele urgente. În plus, pentru că nu citiseră suficient de atent Constituția în legătură cu responsabilitatea ministerială, au trebuit sa ia procesul „Trofeul calitătii” de la capăt, audiind din nou 971 de martori! In aceste conditii, recursul trebuia să se desfăsoare în conditii de „celeritate”. De obicei, termenele la ICCJ se dau din lună în lună. În cazul meu, termenele au fost de 2-3 pe săptămână! Și, cu toate astea, prescrierea faptelor se realiza (2004-2012). Tot Livia Stanciu a rezolvat situatia – a decis că perioada cât dosarul a stat la CCR nu intră in calculul prescriptiei. Acum e altfel.

Nu are rost să vă încarc cu povești vechi, nici măcar in legătură cu proiectele de gratiere pentru care unii își rupeau hainele de pe ei în stradă. Soluția de acum este mai elegantă și mai eficientă. Dosarul este lăsat în frigider o perioadă corespunzătoare, se împlinește termenul de prescripție și apare, eventual, pe undeva, o mică notiță despre dosarul respectiv. În felul ăsta, se realizează, selectiv, obiectivul dorit și nici nu se mai enervează ONG-urile Monicăi Macovei (se va intâmpla oare la fel și cu dosarul motociclistului?)", a scris Adrian Năstase pe blogul său.

