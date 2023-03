GPT-4 e capabil să creeze singur aplicații și jocuri pentru telefoanele mobile / video

Morten Just a dezvăluit pe Twitter instrucțiunile pe care le-a dat lui GPT-4 pentru ca acesta să genereze aplicația, conform Necirg.

„Hei, GPT-4, fă-mi o aplicație pentru iPhone care recomandă 5 filme în fiecare zi + trailere + unde să vizionezi”, a cerut dezvoltatorul. De asemenea, el a cerut GPT-4 să scrie codul în SwiftUI, limbaj Apple.

În scurt timp, GPT-4 a început deja să scrie linii de cod care, odată asamblate, dezvăluiau o aplicație complet funcțională. Cel mai surprinzător lucru este că de fapt a făcut exact ceea ce și-a dorit dezvoltatorul. Morten a încrăcat pe Twitter videoclipul care arată aplicația pentru iPhone în funcțiune.

În timp ce prima versiune a acestei aplicații a avut unele probleme, dezvoltatorul a cerut GPT-4 să le rezolve. Modelul AI nu numai că a identificat și a remediat aceste erori cu succes, dar și-a cerut scuze după terminarea procesului.

GPT-4 l-a surprins foarte mult pe Morten datorită diligenței și ordinii sale. În loc să ofere același cod din nou și din nou la fiecare modificare solicitată, ChatGPT s-a actualizat în secțiuni. Astfel, dezvoltatorul a trebuit doar să copieze și să lipească acel cod scris de inteligența artificială.

Dacă doriți să aruncați o privire la aplicație, numele ei este MovieToday. Desigur, încă nu se află în App Store, dar codul poate fi găsit pe GitHub.

Morten nu este primul dezvoltator care a folosit puterea ChatGPT pentru a genera cod. În urmă cu câteva luni, un raport susținea că lucrătorii Amazon foloseau deja acest AI ca asistent de cod. Din păcate, compania a solicitat programatorilor angajați să oprească această practică, deoarece scurgeau din neatenție informații confidențiale ale companiei, care ulterior vor fi folosite de OpenAI pentru a instrui chatbot-ul.

GPT-4 a creat și un joc pentru telefon

Un alt utilizator susține că modelul a creat o versiune complet redabilă de Pong (un joc pe telefon) în mai puțin de un minut, conform nordic.ign.

Pietro Schirano a spus pe Twitter că GPT-4 a creat jocul în mai puțin de un minut. Acesta a făcut și o captură de ecran a conversației cu GPT-4. Schirano a ntrebat inteligența artificială cum ar putea crea „un joc asemănător pong-ului”.

Modelul a sugerat cum ar trebui să o facă înainte de a oferi un exemplu de bază folosind JavaScript cu un API HTML5 Canvas.

În plus, Schirano a reușit să obțină GPT-4 pentru a recrea versiuni jucabile de Asteroids și Breakout. Schirano notează, de asemenea, că a încercat să utilizeze și GPT 3.5 pentru a construi Pong, dar a întâmpinat probleme. În schimb, GPT 4 a reușit să creeze o versiune funcțională a jocului Pong din prima.

OpenAI a lansat GPT-4 la începutul acestei săptămâni. Compania susține că cel mai recent model de limbaj AI este „mai creativ și mai colaborativ decât oricând” și poate accepta text sau imagini de la un utilizator.

