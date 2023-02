Ca urmare a faptului că, în ultima perioadă, au apărut numeroase articole referitoare la capacitățile pe care ChatGPT le are în soluționarea problemelor, am încercat să îl băgăm și în sfera IT-ului pentru a vedea dacă reușește să scrie cod pentru diverse cerințe. Astfel, am dorit să facem o interfață grafică pentru DC Medica Group care să aibă mai multe butoane, fiecare reprezentând un site de știri al trustului, iar atunci când butonul este apăsat, să fim direcționați către siteul respectiv de știri. Iată cum am procedat!

*Precizăm că înainte e a face acest lucru am instalat PyCharm, un un mediu de dezvoltare integrat folosit pentru programare în Python, în care am copiat la finalul codul pentru a vedea dacă rulează.

Am deschis ChatGPT și i-am dat următoarea cerință:

„Salut, vreau un cod Python care să creeze o interfață grafică și care să aibă următoarele caracteristici. Titlul vreau să fie DC Media Group, scris cu Candara și de mărimea 24. Apoi vreau următoarele butoane. DC News, care să aibă fundal mov și când e apăsat să acceseze www.dcnews.ro, DC Medical, care să aibă fundal verde deschis și când e apăsat să acceseze www.dcmedical.ro, DC Business, care să aibă fundal maro și când e apăsat să acceseze www.dcbusiness.ro, Defense România, care să aibă fundal gri și când e apăsat să acceseze www.defenseromania.ro, Știri Diaspora, care să aibă fundal albastru și când e apăsat să acceseze www.stiridiaspora.ro, Astrosens, care să aibă fundal portocaliu și când e apăsat să acceseze www.astrosens.ro, Spectacola, care să aibă fundal roșu și când e apăsat să acceseze www.spectacola.ro și Radio DC News, care să aibă fundal verde și când e apăsat să acceseze www.radiodcnews.ro. Mulțumesc!“

Înainte să înceapă să scrie, ChatGPT ne-a anunțat că va folosi „modulul Tkinter pentru a crea interfața grafică cu butoanele și specificațiile dorite“:

Chat GPT s-a apucat imediat să scrie cod pentru ceea ce i-am solicitat. Mai jos, atașăm codul scris de ChatGPT:

„import webbrowser

import tkinter as tk

# definim o funcție pentru a deschide URL-ul în browser

def open_url(url):

webbrowser.open_new(url)

# creăm fereastra principală

root = tk.Tk()

root.title("DC Media Group")

root.geometry("400x400")

# definim fontul pentru titlu

title_font = ("Candara", 24)

# adăugăm titlul

title_label = tk.Label(root, text="DC Media Group", font=title_font)

title_label.pack(pady=10)

# creăm butoanele și le adăugăm în fereastra principală

buttons = [

{"text": "DC News", "color": "purple", "url": "https://www.dcnews.ro"},

{"text": "DC Medical", "color": "green", "url": "https://www.dcmedical.ro"},

{"text": "DC Business", "color": "brown", "url": "https://www.dcbusiness.ro"},

{"text": "Defense România", "color": "gray", "url": "https://www.defenseromania.ro"},

{"text": "Știri Diaspora", "color": "blue", "url": "https://www.stiridiaspora.ro"},

{"text": "Astrosens", "color": "orange", "url": "https://www.astrosens.ro"},

{"text": "Spectacola", "color": "red", "url": "https://www.spectacola.ro"},

{"text": "Radio DC News", "color": "green", "url": "https://www.radiodcnews.ro"},

]

for button in buttons:

button_widget = tk.Button(root, text=button["text"], bg=button["color"], width=20, height=2,

command=lambda url=button["url"]: open_url(url))

button_widget.pack(pady=5)

root.mainloop()“

Care a fost rezultatul

Ceea ce am avut de făcut ulterior a fost să deschidem un proiect în PyCharm, să importăm Tkinter și să copiem codul, după care am rulat.

Ceea ce a creat ChatGPT este următoarea interfață grafică, unde avem butoanele cerute, iar atunci când apăsăm pe ele suntem direcționați pe fiecare site în parte.

