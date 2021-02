GOLDEN BUZZ „Românii au talent”, 15 februarie 2021. Remi Martin i-a impresionat pe Smiley și Pavel Bartoș

Remi Martin a făcut un număr spectaculos în ediția de luni, 15 februarie 2021, a emisiunii „Românii au talent”, număr pentru care Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul Golden Buzz.

Astfel, Remi Martin este cel de-al treilea concurent care ajunge direct în semifinala competiției.

„Am 35 de ani și sunt pe jumătate francez, jumătate german. După ce am terminat șocala, am vrut să devin actor, dar am ajuns artist de circ. M-am uitat la foarte multe spectacole Cirque du Soleil, la televizor. Am fost mereu atras de lumea circului. Cred că este o lume minunată, unde sunt posibile multe lucruri.”, a mărturisit Remi Martin la „Românii au talent”.

Remi Martin a avut șansa să performeze în fața Reginei Elisabeta, după cum chiar el a povestit.

„Evident a fost un moment foarte important să fiu invitat de Regină. Este un moment special în viața fiecăruia, se întâmplă o singură dată. Cel mai mare vis al meu este să fac spectacole și mai mari, care să îmbine teatrul cu circul, în muzica vieții.”, a precizat concurentul.

Remi Martin face acrobații de forță și dinamică la bara chinezească, o bară verticală de șase metri.