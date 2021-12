Gina Pistol, fotografie emoționantă cu Smiley. ”Nimic mai mult”

”Te iubesc pentru că te iubesc și nimic mai mult.” a scris Gina Pistol în descrierea fotografiei cu Smiley. ”Te iubesc!” i-a răspuns Smiley în fotografia apreciată de peste 77.000 de persoane în doar 10 ore.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de GinaPistol (@ginapistol)

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară:

- Măi, dragilor, iubiți-vă mult și sincer, că nu-i mai frumos sentiment decât iubirea împlinită și încununată cu un prunc.

- Să fiți fericiți mereu!

- Și eu vă iubesc pe amândoi.

Anterior, în 9 decembrie, Gina Pistol a împlinit 41 de ani. Ea a scris, pe Instagram: ”Legenda spune că anul 1980 fu’ un an bun pentru mine. Vă mulțumesc pentru toate gândurile bune și sper că anul 2022 să fie un an bun pentru noi toți. Asta-i dorința mea”. La Antena Stars, Gina Pistol a spus că Smiley a fost primul care i-a spus ”La mulți ani!”. Totodată, îndrăgita vedetă a spus că-și petrece ziua stând acasă, cu cei dragi, familia: ”El a fost primul (n.r. Smiley care i-a spus ”La mulți ani!”). Eu am adormit aseară pe la 23.30 că nu mai puteam de oboseală. Mi-a spus ”La mulți ani!”, așa adormită. Vom sta acasă, cu fiica, cu pisica, cu Andrei și nu facem nimic. Este așa fain acasă, doar cu noi”.

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de cinci ani. Ei și-au recunoscut relația, însă, abia în 2019. Au împreună o fiică, pe Josephine Ana, născută pe 9 martie 2021.

De ziua Ginei Pistol, Smiley a publicat o imagine înduioșătoare cu cele două fete ale sale, așa cum descrie și poza: ”Ziua fetelor mele!”.

"Noi eram împreună de câteva luni bune, înainte să se afle. Mai mergeam cu el pe la concerte, mai mergeam pe la Ha. Şi cel mai mişto e că erau fete singure şi se dădeau la el, crezând că este singur. Era super fun! Întreceau o limită! Cumva, oamenii citeau despre noi că suntem împreună, şi totuşi, erau fete care veneau şi se dădeau la el.” a povestit recent Gina Pistol.

