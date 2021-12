Gina Pistol, anunț despre a DOUA sarcină, dezvăluire pentru Smiley: Credeam că sunt pregătită

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai solide cupluri și anul acesta au devenit părinți pentru prima dată, având o fetiță pe nume Josephine Ana.

Cei doi sunt în culmea fericirii de când au devenit părinți pentru prima dată, iar întrebările despre cel de-al doilea copil nu au întârziat să apară.

Gina Pistol și Smiley au au fost întrebați în repetate rânduri când plănuiesc să mai aducă pe lume un copil, iar prezentatoarea "Chefi la Cuțite" și "Asia Express" a vorbit pentru prima oară despre acest subiect.

Ce spune Gina Pistol despre al doilea copil

Vedeta Antenei 1 a mărturisit că s-a așteptat mereu la această întrebare, mai ales că presiunea socială legată de copii este mereu greu de suportat. Își consideră fetița o minune, dat fiind faptul că a întâmpinat multe probleme înainte să rămână însărcinată, așa că pe moment vrea să se bucure de familia sa și să nu forțeze prea mult mâna destinului în acest sens.

"Cum trăiește tatăl prima perioadă și cum trăiește femeie sunt două chestii foarte diferite. E mult mai ușor să fii tată. Eu credeam că sunt pregătită, dar treci printr-o furtună hormonală, care te lasă un pic răvășită, te uiți în oglindă și nu te mai recunoști. Plângeam pe urmă, când nu mă vedeai tu.

M-ai văzut plângând de foarte puține ori, dar eu plângeam de mult mai multe ori", i-a spus Gina Pistol lui Smiley.

"Când nu ai copil toată lumea te întreabă când faci un copil. e când un copil? După ce faci un copil, nici nu a prins bine… și al doilea copil când?

Stai să-mi revin după primul copil. Lasă-mă puțin. Nu știu…. al doilea copil când o vrea Bunuțul pentru că se știe foarte bine povestea noastră și cred că îi forțăm puțin mâna lui Dumnezeu cu al doilea copil. Să ne bucurăm de micuță", a mai spus ea.

Gina Pistol a mai spus și că Smiley a făcut tot posibilul să o ajute cu micuța Josephine și că și-a luat câteva săptămâni libere în momentul în care a devenit tată, însă, la un moment dat, a fost nevoit să revină la contractele pe care le avea de onorat. Acela a fost unul dintre cele mai critice momente pentru Gina, deoarece avea parte de mici atacuri de panică sau anxietate.

"Andrei a fost de mare ajutor, ne ajutam unul pe altul cu fetița. După care a fost nevoit să plece. Când pleca Andrei dimineața aveam o stare de anxietate. El pleca la muncă ghiocel și se întorcea zambilă. Știi cât de frustrant e pentru o femeie să vezi că partenerul își continuă viața liniștit? (...) Eu m-am bătut cu pumnii în piept și am zis că pot să o cresc singură. O lună mai târziu îi ziceam lui Andrei (n.r Smiley) că dacă nu luăm o bonă în curând mă ia capul. E foarte greu fără ajutor, mai ales dacă ai și campanii cum avem noi. Pentru mine spălatul părului și aranjatul e un lux", a mai spus ea.

"Eu încerc să o adorm de pe la ora 19.30. De la ora 21 apuc să îmi fac și eu un duș, să mă dau cu o cremă pe față, să mănânc ceva. Mă pun în pat când ajunge și Andrei și ne uităm la două episoade de la un serial. Am adormit pe la 1. Fiica mea s-a trezit astăzi pe la ora 4.30 și m-a luat de nouă. Nu am știut ce mi se întâmplă. Avea chef de joacă, de vorbă, după nu avea chef de nimic. Mi-a luat două ore să o adorm. La 6.30 m-am pus în pat și a început pisoiul să miaune. Sunt leșinată", a povestit Gina despre o zi din viața ei.

"Erau multe fete care se dădeau la el"

"Noi eram împreună de câteva luni bune, înainte să se afle. Mai mergeam cu el pe la concerte, mai mergeam pe la Ha. Şi cel mai mişto e că erau fete singure şi se dădeau la el, crezând că este singur. Era super fun! Întreceau o limită! Cumva, oamenii citeau despre noi că suntem împreună, şi totuşi, erau fete care veneau şi se dădeau la el.

Nu pot să zic că trec cu vederea foarte uşor, când merg cu al meu undeva, femeile ştiu că este cu mine, mă şi văd pe acolo cu colţul ochiului şi se dau în spectacol în faţa lui.

Eu i-am spus lui Andrei de la început, că are toată libertatea să facă ce vrea, dar vezi dacă merită. Adică merită să rişti ceea ce ai cu mine pentru cinci minute de flirt sau să mă pui pe mine într-o lumină proastă? Eu am avut bărbaţi care erau vânaţi de faţă cu mine, pe faţă. Sunt fericită acum, ce îmi pot dori mai mult?! Am un om lângă mine pe care îl iubesc şi care mă iubeşte, am un copil minunat, ai mei sunt sănătoşi, sunt bine, ce îmi pot dori mai mult?!", a mai spus Gina Pistol în podcast-ul lui Speak.

"Îi ziceam lui Andrei: "Mai avea fata aia puțin și te mânca, noroc că eram pe acolo și s-a împiedicat de mine, că altfel nu știu ce se întâmpla. Îl răpea! Pofticioasă rău se uita la tine. Îți mai punea puțină frișcă deasupra și te mânca tot!" Noi simțim!", a spus Gina despre fetele care se uitau la Smiley, deși ei erau într-o relație.

"Femeile însărcinate trec prin niște schimbări, au hormoni... imaginează-ți că Andrei s-a apucat de sală, să slăbească, în condițiile în care eu mă făceam din ce în ce mai mare. Ca el să pară și mai mic și eu să par și mai mare. Imaginează-ți prin ce trece o femeie când vede asta", a completat Gina Pistol.

Ce spune Gina Pistol despre fiica lor: E un copil foarte cuminte, dar are și ea momentele ei

Gina Pistol se mândrește cu faptul că are un copil destul de cuminte, dar care uneori are nevoie de mai multă atenție decât de obicei.

"E un copil foarte cuminte, dar are și ea momentele ei. Acum stă în funduleț și vrea să meargă de-a bușilea prin casă, așa că trebuie să stai lângă ea tot timpul. Fiecare etapă care vine are greutățile ei. La început nu ești pregătită, după care nu știi ce se întâmplă. Îi ies dințișorii, altă distracție. După ce trece perioada dințișorilor, sunt salturile de creștere și te întrebi de ce nu mai doarme copilul ca înainte", a povestit Gina Pistol.

"Am 5 ore libere pe săptămână, pentru că atunci vine o prietenă să ne ajute. Rămâne ea cu Josephine, timp în care eu mă duc și îmi fac cumpărăturile, schimb contractele care expiră. Imaginează-ți că numai 2 ore le petrec pe drum. E greu fără ajutor, plus că e și primul, mai ales dacă ai și alte campanii cum avem noi", a declarat Gina Pistol.