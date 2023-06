Gigi Becali, enervat de un fotbalist: A făcut figuri, la revedere! / Pe cine vrea să aducă la FCSB

Motivul? Atacantul a cerut mai mulți bani decât era dispus Gigi Becali să îi ofere. Prin urmare, patronul FCSB are o altă țintă: Mamadou Thiam (28 de ani), atacantul care a înscris 11 goluri în tricoul celor de la Universitatea Cluj, în sezonul 2022/2023.

'La revedere, nu mă mai interesează. Am încheiat'

'Garita, am discutat cu el prin impresar, a făcut figuri, a cerut mulți bani. La revedere, nu mă mai interesează. Am încheiat. Ne interesează un alt jucător din România acum, de la o echipă mai de jos în clasament. Îl avem pe Compagno, dar să fie și dublură. Să vedem, e un jucător din zona Clujului. Poate îl luăm împrumut, poate îl cumpărăm (n.red.- pe Thiam), vedem', a declarat patronul FCSB Gigi Becali, la o emisiune de la Digi Sport. Mamadou Thiam are o cotă de piață de 600 de mii de euro, potrivit Transfermarkt.

Atacantul Arnold Garita îi promite răzbunare lui Dinamo după ce i-a făcut lui FC Argeș

Arnold Garita a declarat că va rămâne în România pentru a se răzbuna pe Dinamo București, care a retrogradat-o pe FC Argeș în Liga a 2-a, formația la care a evoluat recent.

'FCSB este o opțiune foarte bună. Poate agentul meu va discuta cu Becali. Eu nu știu nimic. Voi vorbi cu agentul meu. Voi pleca în Camerun și voi vorbi după aceea cu el. Poate FCSB i-a făcut o ofertă lui, dar nu știu nimic. Dacă mă vor, trebuie să discute cu el.

CFR e un club foarte bun. Dar a plecat Dan Petrescu. Îl iubesc pe Petrescu. FCSB, CFR Cluj și Rapid sunt opțiuni pentru mine. În plus, am discutat și cu un club din Franța', a declarat Arnold Garita, într-un live pe TikTok.

'Nu știu unde voi juca (n.red.- la ce echipă) în sezonul viitor, dar voi juca în România. Voi juca împotriva lui Dinamo și mă voi răzbuna. Victoria lor cu 6-1 a fost prea dură, prea drastică. Vreau să o distrug pe Dinamo! Vreau să dau totul pentru a câștiga acel meci. Victoria lor cu 6-1 e prea mult! Dar Dinamo a jucat foarte bine atunci, uimitor.', a mai zis Garita.

