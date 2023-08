Gigi Becali a zis când se va retrage din fotbal

În urma eliminării din Conference League, Gigi Becali, patronul FCSB, a spus când va lua în considerare să iasă din fotbal.

'Niciodată nu o să mai fie (n.red. FCSB nu va mai obține performanțe europene atât de mari ca în trecut), nu cred că o să mai fie, dar eu vreau. Dacă mă iei realist, nu o să mai fie niciodată. Dacă mă iei pe optimism și pe ambiție, spun că nu mă las de fotbal și de lume până nu ajung în primăvară de Champions League sau până nu câștig un trofeu Europa League sau Conference', a declarat Gigi Becali, într-o intervenție la Pro Sport.

De asemenea, Becali a fost nemulțumit de jocul echipei sale în Danemarca și consideră că fotbaliștii de la FCSB se antrenează prea puțin.

'Problema este viitorul. Nu este problema de campionat, că îl luăm. Dacă noi eram pe ruta campioanelor eram in grupele Ligii Campionilor. Dacă te antrenezi nu mai îți arde nici de băutură, nici de femei, că nu mai sevă. Dacă nu ești obosit, femei, femei, femei. Prima și prima problemă este femeia. Dacă ai antrenament o jumătate de oră, 45 de minute, pac du-te la femei. Este așa. 100%', a spus Gigi Becali

Ce a mai zis Becali după ce FCSB a fost eliminată din competițiile europene

După ce FCSB a fost eliminată din Conference League, Gigi Becali a părut resemnat și s-a plâns de piedicile care i s-au pus de 20 de ani încoace, de când este la conducerea clubului ”roș-albastru”.

'Vorbiți cu un om hingherit, care n-a fost lăsat să facă. Am jucat pe peste tot, mi-au luat și numele, am ajuns și la pușcărie. Am dat 1,7 milioane să joace corect. Ei mi-au spus la telefon să vin cu banii că e pe linia cealaltă cu Ando, cu Andone. Dădeam primă, pușcărie.

Du-te joacă la Târgoviște, joacă la Giurgiu, joacă la Buzău. Ce să fac? N-am fost lăsat. Apoi am făcut academia aia acolo, bine că am avut unde s-o fac, că dacă nu aveam acolo teren, poate mă desființam, că nu aveam unde să ne antrenăm.

Câte să mai fac? M-au biruit, am 65 de ani. Eu ce să fac, dacă m-au biruit? Atât m-au hingherit, că m-am descurajat', a zis Gigi Becali, la Digi Sport Special.

FCSB, out din cupele europene

FCSB a fost eliminată din Europa Conference League de echipa daneză de fotbal FC Nordsjaelland, care s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Right to Dream Park din Farum, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al competiţiei.



Vicecampioana Danemarcei s-a dovedit superioară în această dublă, câştigând prin golurile marcate de Marcus Ingvartsen (43 - penalty, 85), după 0-0 la Bucureşti.



FCSB nu a ştiut să profite de jumătatea de oră de superioritate din Ghencea, spre deosebire de adversara sa. Gazdele au început bine meciul de la Farum, dar portarul Târnovanu a fost la post la şutul din careu trimis de Nuamah (2).



FCSB a avut o dublă ocazie bună prin Coman (9), dar atacantul a şutat mai întâi în fundaşul Kian Hansen, iar apoi a trimis cu boltă din afara careului, însă portarul Andreas Hansen a scos de sub transversală.



Danezii au controlat jocul în cea mai mare parte a timpului şi au fost foarte aproape de deschiderea scorului (11), dar Pantea a respins salvator din faţa porţii la şutul lui Antman. Ingvartsen a trimis periculos cu capul, aproape de vinclu (19).



Echipa antrenată de Elias Charalambous a mai avut două faze notabile, dar portarul Hansen a respins mingea expediată de Şut (15). Olaru, izolat, a trimis un şut din unghi (38), însă acelaşi Hansen a respins.



În finalul primei reprize, Pantea, lipsit de inspiraţie, a pus mâinile pe Diomande şi gazdele au primit penalty, transformat de Ingvartsen (43).



În min. 62, Chiricheş a făcut un fault stupid la Diomande, primind al doilea cartonaş galben, după ce pe primul îl luase pentru proteste în finalul primei reprize. Rămasă în zece oameni, FCSB nu a mai contat în atac, astfel că danezii nu au mai avut emoţii în privinţa obţinerii calificării.



Ingvartsen a fost cel mai periculos om al gazdelor, dar Târnovanu a respins şutul său din 13 metri (68). Goalkeeper-ul s-a remarcat şi la reluarea din 8 metri a atacantului danez (72). Târnovanu a mai avut o intervenţie salutară şi la Villadsen (75), dar nu a mai putut face nimic la şutul de la 18 metri al lui Ingvartsen (85). FC Nordsjaelland va juca în play-off cu echipa azeră Sabah sau cu Partizan Belgrad. Sabah s-a impus cu 2-0 în prima manşă

