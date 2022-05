Gigi Becali a spus că a ajutat echipa lui Gigă Hagi să nu retrogradeze. Prima reacţie de la managerul Farului Constanţa: NU A EXISTAT

”Doresc să clarific public, încă o dată, așa cum am făcut-o și în alte rânduri, că între mine și Gigi Becali sau între reprezentanții celor două cluburi NU A EXISTAT NICIODATĂ și vă asigur că NU VA EXISTA nici în viitor, absolut nicio discuție care să afecteze integritatea competiției !

Gigi Becali a demonstrat, încă o dată, că nu știe să piardă.

În sport mereu este un învingător și un învins, iar pentru mine lucrurile sunt foarte clare, toate meciurile trebuie câștigate numai pe teren.

În rest, tot ce s-a scris și s-a vorbit despre acest subiect sunt NUMAI speculații !

Cu stimă, Gheorghe Hagi !”, a fost mesajul ”Regelui”, postat pe pagina oficială a clubului constănțean.

Ce a declarat Gigi Becali

”Când retrograda Farul, în 2013, eu i-am spus lui Reghe că asta e echipa. Reghe făcea figuri, că-și dă demisia, că nu știu ce. I-am zis 'Dă-ți demisia acum!' Reghe zicea că el nu face așa ceva. Ce vorbești, mă? Dacă eu am posibilitatea să-l ajut pe nașul meu, cum să nu-l ajut pe nașul meu? Am băgat copiii și au câștigat cu 5-1 (n.r. Viitorul s-a impus cu 5-2). Eu îl ajut pe nașul meu, dacă am posibilitatea. El Reghe zicea 'Nu fac așa ceva!'. A, nu faci, atunci dă-ți demisia.

Faci schimbările pe care le zic eu, dacă nu conduce nașul. Dacă nu-l ajut pe nașul meu, înseamnă că sunt criminal! Cum să nu ajut, dacă nu am niciun interes? I-am spus lui MM, el să dea echipa, nu antrenorul. El (n.r. Florentin Pandele) a plecat în Grecia. Are nevoie nașul meu? Nu mai plec în Grecia! Noi avem nevoie să jucăm în Cupă, nu că-l ascult pe nașul”, a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Gigi Becali, tiradă după egalul lui FCSB cu Voluntari. A acuzat CFR Cluj de un nou caz Valiza

”Știi ce s-a întâmplat de erau așa disperați? Au jucat pe 1.500 de euro, le-a dat Primăria, iar 3.000 le-a dat de la CFR. N-ai ce să zici. Le-a dat Primăria 1.500.

Mi-au spus unii de acolo din echipă, că spun unii despre ce e vorba. N-are rost. Conducerea Primăriei le-a dat 1.500 de euro, e regulamentar să dea. Mă deranjează că a luat primă de la CFR.

Să iei primă de la adversarul meu, mie nu-mi vine să cred. Mi-a zis cineva 'băi, Gigi, tu ai inspirație la multe, dar ești prost la oameni'. Eu iubesc oamenii și nu am cum să n-am încredere în ei. Când ajungi așa, zic că e adevărat că sunt idiot.

Nu știu la cine mă refer, mă refer la faptul că o echipă a luat primă de 3.000 de euro de la CFR. Noi avem prieteni pe la echipă, avem rude la echipă acolo, la Voluntari, și știm. Oamenii ne-au spus dinainte”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club.

Un episod similar celui despre care Gigi Becali susține că s-a întâmplat în acest weekend a avut loc și în 2008, când patronul FCSB-ului le-a oferit jucătorilor lui U Cluj 1.7 milioane de euro pentru o victorie în meciul cu CFR, și atunci contracandidata ”roș-albaștrilor” la titlu. Atunci, Gigi Becali a fost condamnat la închisoare pentru "mită".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News