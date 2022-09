Giani Kiriță, mărturii cutremurătoare despre tatăl său: Se îmbăta și o bătea. O călca în picioare, o învia cu apă

În această seară, în cadrul emisiunii ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, Giani Kiriță va avea un moment de sinceritate și va face mărturii cutremurătoare din copilăria sa. Mama fotbalistului a trăit o adevărată dramă din cauza tatălui biologic al acestuia.

”Pentru mine, mama mea este Dumnezeu. A fost și mamă, și tată. O vreau sănătoasă, să aibă tot ce și-a dorit ea, s-a chinuit cu noi. Trebuie să-i fac statuie! Nu există așa ceva pentru mine. Singurul moment în care mă emoționez e atunci când vorbesc despre ea. Mama a făcut foarte multe sacrificii pentru mine și sora mea, ne-a educat, ne-a trimis la școală, ne-a învățat cum să fim în viață. A vrut să mă avorteze, a zis că nu mai poate... Ăla venea, se îmbăta și o bătea degeaba. O călca în picioare, o învia cu apă! Ca să știți că de asta sunt așa...”, le-a mărturisit Giani Kiriță colegilor din tabără. Dezvăluirile sportivului au făcut-o pe Mara Bănică să spună: ”Eu știu ce înseamnă să crești singur un copil!”, scrie Pro Tv.

Și Bia Khalifa a povestit în cadrul emisiunii "Sunt Celebru, scoate-mă de aici!", de la Pro Tv, despre cum o abuza tatăl ei în copilărie.

"Cu tata am tot încercat să repar relația. Am fost singură să îl caut, m-am dus și la el în Spania... Nu... Nu e de acord cu nimic. Am încercat să vorbesc foarte frumos cu el, să-i zic: 'Dar nu te gândești câteodată că astea sunt repercursiunile acțiunilor tale? Și că nu sunt ce vrei tu să fiu în viață, pentru că tu m-ai alungat. A fost agresiv cu mine, m-a alungat printr-un comportament nu tocmai ok. Asta, înainte să plec de acasă", a povestit cântăreața.

"Nu am cum să repar relația, pentru că problema nu este la mine, ci la el. Tata a devenit foarte agresiv și cu mine. Am încercat cât de cât să spun cuiva, dar nu m-a crezut nimeni, pentru că tata mereu a știut să ascundă chestia asta. Mă punea să aleg din grădină, la casa unde stătea în Italia, tot felul de insecte și mă punea să le mănânc. Ne mai punea să luăm scama de jos cu degetul și să o mâncăm... Chestiile astea au rămas o traumă pentru mine”, a mai spus, în lacrimi, Bia Khalifa. Vezi mai mult AICI.

Show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“, difuzat în serile de duminică, luni și marți, se va muta în zilele de marți și joi, de la 21.30. Celebritățile vor simți din ce în ce mai intens lipsa mâncării, și a confortului de acasă, căldura, ploaia și stresul de a sta alături de alte persoane total diferite, în încercarea de a-și depăși limitele. Tot efortul pe care-l depun concurenții pentru a ajunge cât mai departe în competiție și cât mai aproape de titlul de Regele sau Regina Junglei este de admirat pentru Cabral.

”Când oamenii văd prin ce trec concurenții de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! apare rapid prima întrebare: cum i-ați convins să participe?! Pentru că de la primul cadru și până la ultimul… pare că e prea mult. Vezi că e prea mult din reacția concurenților la stres, din chinul evident prin care trec la fiecare probă, prin schimbările fizice majore prin care trec într-o perioadă chiar scurtă… dar, totuși, sunt puțini cei care cedează. Dacă te uiți la concurenți, și nu contează că-s tineri sau bătrâni, că-s mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți… îți dai seama că ei se luptă în primul rând cu propriile limite, propriile frici și scârbe, au ales să intre în experimentul ăsta pentru a demonstra ceva. Și pare, cel puțin până acum, că unii dintre ei reușesc să arate că sunt mult mai puternici decât părea inițial. Emisiunea îți poate plăcea mai mult sau mai puțin. Dar efortul lor este unul de admirat...”, a spus acesta. Vezi mai mult AICI.

