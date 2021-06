Ghinea, despre respingerea capitolului irigații din PNRR: Au fost probleme de concept

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, susține că proiectul privind irigațiile din cadrul PNRR a fost respins de responsabilii europeni deoarece au fost probleme de concept. Diferența de viziune era foarte mare, a precizat ministrul Ghinea.

Dezvăluirea a fost făcută miercuri, la Digi 24.

„Suntem într-o situație în care se vorbește mai mult pe surse, eu am o relație bună cu domnul ministru Oros. Am spus că nu pot convinge comisia să aprobe acest plan. Au fost probleme de concept pe care le am vorbit cu ministrul Oros și cu subordonații”, a declarat Cristian Ghinea.

Ministrul Cristian Ghinea a mai spus că irigațiile pot fi realizate printr-un proiect național.

„Diferența de viziune era foarte mare. În esență, comisia are o problemă cu sistemele mari de irigații care risipesc foarte multă apă. Trebuie să avem un proiect național pentru irigații, să acoperim canalele, să le digitalizăm, să punem fotovoltaice deasupra canalelor de irigații nu este destul”, a precizat ministrul Ghinea.

În proiectul PNRR erau incluse proiecte privind infrastructura de gestionare a apei în valoare de 6,5 miliarde euro, conform Mediafax.

PSD a depus moțiune simplă împotriva lui Ghinea. Grindeanu: „Zero a fost, zero a rămas”

Cristian Ghinea trebuie să explice românilor de ce există proiecte de sute de milioane de euro alocate cu dedicație, a spus, miercuri, Sorin Grindeanu, după ce PSD a depus moțiune simplă împotriva ministrului Proiectelor Europene: „Zero a fost, zero a rămas”.

„Am depus astăzi (miercuri - n.r.) moțiunea simplă împotriva ministrul Fondurilor Europene Cristian Ghinea, ministru care nici în acest mandat nu s-a dezmințit. A făcut exact la fel ca în 2016! Zero a fost, zero a rămas! Pe scurt, în mandatul său au fost atrase doar 0,2 miliarde euro din cele 15 miliarde euro. Practic, ministrul zero a atras un euro pe zi! Atenție! Vorbim de programele de coeziune aferente exercițiului financiar 2014-2020, nu de PNRR”, spune prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu.

El a spus că, în loc să aducă în țară acești bani ce revin României, Ghinea împrumută prin PNRR încă 15 miliarde de euro.

„Într-adevăr, aceste 15 miliarde împrumutate prin PNRR - bani pe care românii trebuie să-i plătească din propriile buzunare, că nu le plătește ministrul zero de la el de acasă – ajung, mare parte din aceste sume, în conturile consultanților prieteni sau în conturile firmelor de casă. Iar românii, puși să plătească împrumuturile suplimentare, se trezesc și cu măsurile de austeritate, propuse de ministrul zero, deși nu i le-a cerut nimeni de la Bruxelles. În vreme ce firmele prietene au alocați bani direct prin PNRR, total netransparent, românii află ce li s-a pregătit: creșterea vârstei de pensionare, creșterea contribuției la asigurările sociale, creșterea taxelor, noi impozite. Pe scurt, sărăcie! În aceste condiții mai miră pe cineva că ministrul zero nu a făcut nimic pentru exercițiul financiar viitor?”, a mai adăugat social-democratul, conform Mediafax.