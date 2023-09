Georgiana Mănăilă, medic român din Elveția, fază interesantă privind aerul din București: Asta pățesc când revin acasă

Invitată la a doua ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „VEȘTI BUNE DE ACASĂ”, Georgiana Mănăilă, un medic tânăr, mama a unui băiețel, ne-a spus de ce a plecat din România, ce ar face-o să se întoarcă și cum este pentru fiul ei să trăiască în Elveția.

„Inițial, am plecat din România pentru o pregătire mai bună în specialitatea mea. Aveam impresia că aș putea face mai mult. Din păcate, în România nu aveam această ocazie. Când am plecat din România, eram medic rezident. Nu salariile reprezintă astăzi motivul pentru care unii medici pleacă din țară, ci mai degrabă pregătirea. Cel puțin așa a fost la mine. Este destul de greu în afară, dar cred că, din punctul de vedere al rezidenților, spitalele sunt mai puțin aglomerate în afara României și atunci ai ocazia să faci mai multe, să pui mâna, cum spunem noi. În rezidențiat suntem destul de aglomerați și atunci cred că nu toți reușim să ne formăm cum am dori”, a zis Georgiana Mănăilă.

De ce s-ar întoarce în România?

„Există multe motive pentru care m-aș întoarce în România. Cred că dacă aș avea, în România, posibilitatea de a fi autonomă, dacă aș avea un cabinet sau o clinică a mea pentru a putea avea posibilitatea să ofer anumite gratuități, m-aș întoarce. Visul meu secret este să-mi deschid, în România, o clinică privată și să pot da, o zi pe săptămână, consultații gratuite pentru oamenii care au nevoie.

Acesta ar fi unul dintre motivele principale pentru a mă întoarce acasă, să pot alege eu ce fac, cum fac și cât fac, să nu fiu obligată să dau un anumit număr de consultații sau să am 1000 de pacienți pe oră. Autonomia îmi lipsește și aici. Să nu vă gândiți că aici faci ce vrei tu. Nu. Să deschid un cabinet privat aici este mult prea complicat. În plus, în Elveția nu ai cui să oferi niște lucruri cum ar fi consultații pe gratis. Aici lucrurile sunt foarte bine puse la punct. Oamenii nu au nevoie de astfel de lucruri, de gratuități. Aici toată lumea vine programat, are asigurare. Nu există situații ca în România, să îți vină pacientul la UPU și să nu aibă asigurare și apoi să te gândești, ca medic, cât ai voie să-l tratezi și așa mai departe. Cumva aici, în Elveția, lucrurile sunt mai bine structurate”, a mai spus medicul.

„Acum nu m-aș mai întoarce în România pentru că am un băiețel de trei ani care merge aici la creșă. Deja vorbește limba germană, dar și română. Și, cumva, din punctul de vedere al creșterii copilului, în primul rând... crește bilingv, ceea ce este un mare avantaj pe care eu nu l-am avut, iar acum sunt forțată să vorbesc trei limbi. Aici vorbesc cu pacienții în franceză, germană și engleză. Este complicat și îmi este greu din acest punct de vedere. Pentru copilul meu va fi mai ușor.

În al doilea rând, este mai bine aici pentru copil datorită educației și mediului în sine. Spun acest lucru pentru că noi am locuit în București. Și acum, după un an și jumătate de când am plecat, când revin în București, din cauza aerului simt că nu mă mai simt bine. În Elveția cred că băiețelul meu crește mult mai sănătos”, a mai spus Georgiana Mănăilă.

