Georgia: Zeci de mii de manifestanţi cer aderarea la UE - foto

Fluturând steaguri europene şi georgiene, în jur de 60.000 de manifestanţi, potrivit unui jurnalist AFP, s-au adunat în faţa Parlamentului georgian, la câteva zile după recomandarea Comisiei Europene de a aştepta înainte de a acorda pentru Tbilisi statutul de candidat la aderare.

Mai multe organizaţii pro-europene şi toate formaţiunile de opoziţie au chemat la un 'marş pentru Europa' luni seară la Tbilisi, pentru 'a demonstra angajamentul poporului georgian faţă de alegerea sa europeană şi de valorile occidentale'.

'Europa este o alegere şi o aspiraţie istorică pentru georgieni, pentru care toate generaţiile au făcut sacrificii', au declarat organizatorii în comunicat. 'Libertatea, pacea, dezvoltarea economică durabilă, protecţia drepturilor omului şi justiţia sunt valori care ne unesc pe toţi şi care ar fi garantate prin integrarea în Uniunea Europeană', au adăugat aceştia.

