George Simion, scandal la Ministerul Energiei. Îl caută pe Virgil Popescu

UPDATE: Virgil Popescu va susține conferința, după plecarea liderului AUR din minister.

UPDATE: George Simion a renunțat, în cele din urmă, la căutări și a părăsit ministerul Energiei.

UPDATE: Liderul AUR a fost invitat de un jandarm să părăsească instituția: "Am rugămintea să părăsiți obiectivul împreună cu mine. Ați încălcat regulile de acces. Ați intrat fără să respectați regulile”.

"Sunt demnitar al statului român. Dacă dvs considerați că trebuie să mă luați cu forța, atunci așa să faceți. Dar eu am dreptul să stau aici, să spună domnul ministru ce e cu această taxă pe soare. Trebuie să dea explicații. Domnul ministru e atât de fricos încât s-a închis în birou”, a spus Simion.

Conferinţa de presă planificată pentru ora 12:30 de ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost amânată, din cauza prezenţei la minister a lui George Simion.

"Nu o sa fiu violent și nu o să arunc cu nimic. Știu că mulți ați vrea să vedeți reacții, dar după aceea vom fi acuzați de provocare. Am venit și noi deși nu voiau să ne permită accesul. În ce bază legală accesul unui deputat este interzis in minster?”, a spus George Simion în live-ul pe Facebook, înaintea conferinței, explicând că a venit să pună întrebări privind introducerea "taxei pe soare”.



Simion a intrat în sala unde ar fi trebuit să aibă loc conferinţa de presă, s-a aşezat la pupitrul de unde se ţin declaraţiile şi a început o transmisiune în direct pe Facebook.

"În calitate de parlamentar, nu am de ce să mă acreditez. Jandarmul de la ușă a spus că ministrul nu mă poate primi... Am intrat pe ușă. Mi s-a spus că nu aș avea dreptul să particip la această conferință de presă. Totuși am venit, am urcat... Dacă încalc vreo lege, să vină un organ al statului să îmi spună”, a spus liderul AUR.



Ulterior, el s-a îndreptat către biroul ministrului, cerând să vorbească cu acesta.

"Nu agresăm niciun funcționar. Întrebăm unde este ministrul și-l așteptăm la ușă. Domnule ministru, haideți, că tot trebuie să ieșiți”, a spus Simion.

