George Simion, către Dacian Cioloș: Dar cine crezi că te votează?

Mesajul lui Dacian Cioloș despre poziția de premier care i-a fost propusă de președintele Klaus Iohannis a devenit viral la puțin timp după ce a fost publicat pe Facebook.

„Dar cine crezi că te votează?” a comentat George Simion.

Luni seară, Dacian Cioloș a anunțat că USR își asumă responsabilitatea guvernării și că va porni negocierile cu celelalte partide. Declarația a apărut la puțin timp după ce președintele României, Klaus Iohannis, l-a nominalizat pe liderul USR să formeze un nou Guvern.

„Președintele Klaus Iohannis mi-a cerut în această seară să formez un nou guvern. Este o onoare și o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiți, așa cum am și anunțat încă de la plecarea USR din guvern. Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea guvernării și să pornim negocierile cu celelalte partide. Obiectivul nostru este să scoatem România din criză și pentru asta e nevoie de multă responsabilitate din partea tuturor forțelor politice... Liniile principale sunt gestionarea pandemiei, explozia prețurilor la energie și reformele din PNRR”, a transmis Dacian Cioloș.

Ciolacu: PSD nu va vota niciodată un nou Guvern zero

Desemnarea lui Cioloș reprezintă primul pas spre anticipate, a afirmat liderul social-democraților, Marcel Ciolacu.

„Desemnarea lui Cioloș reprezintă primul pas spre anticipate! Am dat jos Guvernul Cîțu cu o moțiune de cenzură în care am criticat și prestația miniștrilor USR. PNL și USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România știe acest lucru”, a scris, tot pe Fcebook, Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat că „PSD nu va vota niciodată un nou Guvern zero”.