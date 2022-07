George Buhnici a ajuns în vizorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, în urma declarațiilor sale despre femei  

Președintele CNCD, Asztalos Csaba, a precizat că, în acest caz, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat și va urma procedura legală. Buhnici ar putea fi sancționat cu o amendă de până la 10.000 de lei.

George Buhnici a stârnit o adevărată dezbatere la adresa trupului feminin și al defectelor sale (celulită, vergeturi), numindu-și, de asemenea, soția ”minoră”.

Buhnici, derapaj despre femeile cu vergeturi și celulită, care nu arată a minore. Psihologul Radu Leca: Cădere uriașă de imagine. Nu a fost o glumă

Acesta a făcut câteva comentarii acide la adresa persoanelor care nu au grijă de propriul corp. Susținător al sportului, George Buhnici a afirmat că „mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine și am văzut fete care arată foarte bine aici”.

"Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor. Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a declarat Buhnici.

Cum a ajuns Buhnici în arest, omul de care astăzi vorbește toată România

"Am combinat la mare. Trebuie să mă convingi cu altceva decât cu decolteul"

"Dacă vii la mare și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva în afară de decolteu. Am combinat la mare Mâncam covrigi cu iaurt, atât îmi permiteam. Am agățat două fete în club. Colegul meu avea o discuție intensă cu fata aia la duș și eu - eram un pic mai prost, așa - încă purtam negocieri. La un moment dat, fata cu care purtam discuții și-a dat seama că vorbim degeaba și mi-a propus ea să trecem la fapte, ceea ce am și făcut. Deci am agățat și la mare odată, demult, în alt secol. Nu-mi aduc aminte și nici nu recunosc”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

"Am o soţie care arată ca o minoră"

Acesta a mers mai departe şi a spus că soţia sa arată ca o minoră.

„Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?”, a spus George Buhnici.

„Dar nu e minoră așa cum ai zis”, a intervenit reporterul.

„Nu, nu sunt, Doamne ferește!”, a clarificat Lorena Buhnici.

Anca Dragu (USR), reacție după după afirmațiile lui George Buhnici: Să spunem Stop acestei presiuni care pune etichete pe femei”

Fostă președintă a Senatului, Anca Dragu (USR), a reacționat printr-un mesaj public, în contextul scandalului declanșat de afirmațiile misogine făcute de vloggerul George Buhnici.

„Venim la mare ca să vedem piele; aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi, deci dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine“. Cam așa sună cea mai recentă declarație a unui “influencer”, într-un interviu luat la un festival, deși mie îmi place să o numesc cea mai recentă dovadă de misoginism.

Nu numai din perspectiva președintei Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse culte și minorități din Senatul României, ci și ca femeie mă declar, pur și simplu, stupefiată că unii dintre noi încă mai au, dar mai ales încurajează o astfel de mentalitate într-o declarație publică.

Această atitudine manifestată public nu face decât să contribuie la răspândirea unei gândiri conform căreia este normal să tratezi femeile ca pe niște obiecte afișate într-o vitrină, la care strâmbi din nas când ceva nu îți e pe plac. Or, suntem femei, persoane care nu trebuie să simtă obligația de a-și schimba înfățișarea pentru nimeni, care nu trebuie să se simtă constrânse să arate într-un anumit fel! Corpul femeii nu are scopul de a satisface privirea nimănui! Alegerea stilului de viață trebuie respectată fără dar și poate”, a scris Anca Dragu (USR) pe facebook.

„Să spunem STOP acestei presiuni din partea societății care pune etichete pe femei”

„Nimeni nu ar trebui să se simtă îndreptățit să judece aspectul unei persoane sau să își etaleze standardele toxice în public! Trebuie să spunem STOP acestei presiuni din partea societății care pune etichete pe femei și care, din păcate, naște neîncredere, descurajare și nesiguranță cu privire la propriul aspect. Cum poate o femeie să se iubească atunci când observă că valoarea ei este dictată de felul cum arată, de modul în care o percep alții, de standardele lor aberante?

De asemenea, astfel de afirmații pot însemna, pentru publicul masculin, normalizarea unor standarde nerealiste, ceea ce este îngrijorător. Încurajarea unui stil de viață sănătos este, bineînțeles, un sfat nobil, dar NU atunci când îl formulezi în scopuri personale, NU ca să „ai ce vedea la mare“.

Alegerile în ceea ce privește stilul de viață ar trebui să vizeze sănătatea și îmbunătățirea stării fizice a fiecăruia, să aibă în vedere beneficiile unei mai bune funcționari pe termen lung a organismului, în niciun caz pentru a satisface standardele de frumusețe ale cuiva! Nu vă lăsați afectate de această mentalitate! Fiți voi însevă și faceți alegeri din proprie inițiativă!“, a mai scris fostă președintă a Senatului, Anca Dragu (USR).

