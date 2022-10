Generalul Ben Hodges vorbește de un război China-SUA în cinci ani. H.D. Hartmann: Xi Jinping poate să aibă și o altă ambiție / video

Analistul H.D. Hartmann a vorbit despre acest scenariu în emisiunea Geostrategica realizată de Tudor Curtifan la DC News și DC News TV. Mai precis, analistul s-a referit la o ambiție pe care ar putea să o aibă Xi Jinping, președintele Chinei, în contextul cu Taiwan.

„În linia aceasta, Xi Jinping poate să aibă și o altă ambiție personală pe care o întrevăd: să rămână în istoria Chinei drept cel care a îndeplinit una dintre promisiunile fondatoarea ale Partidului Comunist Chinez, aceea de a aduce Taiwanul la patria mamă. N-a făcut-o Mao Zedong, fondatorul Republicii Populare Chineze, n-a făcut-o Deng Xiaoping, fondatorul miracolului economic chinez de astăzi. Eu cred că Xi Jinping vrea să se înscrie în istoria marilor lideri chinezi. Și dacă aceasta este ambiția… și-a pus deadline de câțiva ani”, a zis H.D. Hartmann la DC News.

Previziunile unui potențial război major între Statele Unite ale Americii și China vor reprezenta un test important pentru diplomație în vederea evitării unui asemenea scenariu de groază.

Scenariul unui război între SUA și China, până la finalul acestei decade, a fost înaintat chiar de un fost mare comandant al U.S. Army. Generalul-locotenent (ret) american Ben Hodges, fost comandant al Forţelor Terestre ale SUA în Europa (USAREUR), în cadrul lansării volumului „Viitorul război și apărarea Europei”, semnat de el, generalul (rez.) John R. Allen și de profesorul britanic Julian Lindley-French, a atras atenția asupra unui conflict între SUA și China. Volumul a fost lansat în marja conferinței Black Sea and Balkans Security Forum 2022 organizată de New Strategy Center.

Generalul american Ben Hodges a declarat atunci că, potrivit estimărilor sale, SUA și China vor intra într-o confruntare militară în următorii cinci ani. Reputatul general american a adăugat că nu Washingtonul dorește confruntarea, ci Beijingul și a dat exemplul modului uluitor în care China construiește nave de luptă. El a comparat viteza înarmării navale a Chinei cu cea a SUA din preajma celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ben Hodges spune că deși într-un asemenea scenariu SUA nu vor părăsi Europa, cele mai importante forțe vor fi dislocate în Indo-Pacific, iar Europa trebuie să învețe să țină piept singură Federației Ruse.

