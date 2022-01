Gemeni născuți în zile, luni și ani diferiți. Au venit pe lume de Revelion, înainte și după miezul nopții

Aylin Yolanda Trujillo și Alfredo Antonio Trujillo s-au născut de Revelion, înainte și după miezul nopții, la distanță de 15 minute, conform People.

Gemenii vor avea astfel date de naștere diferite în certificate: 31 decembrie 2021 și 1 ianuarie 2022. Primul venit pe lume a fost Alfredo, la 23:45. Sora lui, Aylin, s-a născut la 00:00.

Reprezentanții Centrului Medical Natividad din Salinas, California, acolo unde s-au născut gemenii, au postat pe Twitter: "La miezul nopții, Natividad a întâmpinat-o pe Aylin Yolanda Trujillo, primul copil din 2022 din această zonă! Fratele ei geamăn, Alfredo Antonio Trujillo, s-a născut cu 15 minute mai devreme, la 23:45, vineri, 31 decembrie, ceea ce înseamnă că zilele lor de naștere sunt în zile, luni și ani diferiți."

Părinții lor, Fatima Madrigal și Robert Trujillo, mai au trei copii, două fete și un băiat.

Mama a spus că pentru ea "este o nebunie că sunt gemeni și au zile de naștere diferite." "Am fost surprinsă și fericită că s-a întâmplat astfel."

În SUA, anual, se nasc circa 120.000 de gemeni, adică puțin peste 3% din totalul de nașteri, potrivit spitalului Natvidad.

Reprezentanții Centrului Medical Natividad din Salinas, California, au precizat că "gemenii cu zile de naștere diferite sunt rari, iar unii estimează că șansa ca gemenii să se nască în ani diferiți este de una la 2 milioane."

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo