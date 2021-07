Gabrine Muguruza, imaginile zilei în România. Cântă melodia lui Puya, 'Undeva în Balcani' / Video

Potrivit imaginilor de pe contul său de Instagram, sportiva de 27 de ani a vizitat Parcul Naţional Piatra Craiului şi Peştera Dâmbovicioara. Mai mult, aceasta a postat un clip în care cântă celebra melodie a lui Puya, 'Undeva în Balcani'.

VIDEO

Garbiñe Muguruza stories of the Day (06/07)

Mix of all. Road trip in Romania ???????????????? at Pestera Damboviciora pic.twitter.com/OkXiMPEC3w — Sebastien G. (@sebsharfam) July 6, 2021

Muguruza a mai postat și câteva imagini în care se arată impresionată de România.

Gabrine Muguruza a fost campioană la Roland Garros în 2016 și la Wimbledon în 2017.

Ashleigh Barty (numărul 1 WTA, principala favorită), calificată în semifinalele de la Wimbledon 2021

Amintim faptul că jucătoarea australiană de tenis Ashleigh Barty (1 WTA, principala favorită) s-a calificat marţi seara în semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a trecut în două seturi, 6-1, 6-3, de conaţionala sa Ajla Tomljanovic (75 WTA).



Barty, care în 2019 a fost eliminată în optimi pe iarba londoneză, s-a impus după doar o oră şi 8 minute de joc, şi o va avea ca adversară în penultimul act pe jucătoarea germană Angelique Kerber (22 WTA, favorită nr. 25), campioană la Wimbledon în 2018, care s-a calificat în semifinale după ce a trecut în două seturi, 6-2, 6-3, de cehoaica Karolina Muchova (22 WTA, cap de serie nr. 19).

Cealaltă semifinală le va opune pe Arina Sabalenka (Belarus, 4 WTA, favorită nr. 2) şi Karolina Pliskova (Cehia, 13 WTA, favorită nr. 8).

Federer, entuziasmat să joace la Wimbledon cu tribunele pline

Tenismanul elveţian Roger Federer, care s-a calificat luni în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, s-a declarat încântat de faptul că nu va mai exista nicio restricţie în privinţa numărului de spectatori care vor putea asista la meciurile de la All England Club, pe terenul central şi pe terenul numărul 1, începând de marţi.



"Va fi extraordinar să jucăm cu tribunele pline. În timpul sesiunilor nocturne de la Paris au fost cinci persoane... Diferenţa este uriaşă. Am încercat să-mi imaginez cum ar fi să câştigi Wimbledonul fără public în finală. M-am gândit la asta anul trecut, când i-am văzut pe băieţi jucând destul de mult fără public (pe parcursul sezonului). Cred că asta mi-ar fi luat 70 sau 80% din satisfacţie. De aceea sunt fericit pentru întoarcerea publicului", a declarat Federer.



Jucătorul elveţian, în vârstă de 39 ani, a lipsit din circuitul profesionist aproape întregul sezonul 2020, din cauza unei duble intervenţii chirurgicale la genunchi.



Luni, Federer l-a învins luni în trei seturi, 7-5, 6-4, 6-2, pe italianul Lorenzo Sonego, atingând pentru a 18-a oară în cariera sa sferturile de finală la Wimbledon, turneu pe care l-a câştigat de opt ori până acum, ultima oară în 2017.



"Este bine să văd că munca mea este răsplătită, că sunt capabil să joc meciuri la acest nivel. Când eşti tânăr, nu îţi pui întrebări atunci când joci în fiecare săptămână sau la două săptămâni. Dar când eşti ca mine, după ceea ce am păţit anul trecut, există doar întrebări, peste tot. Am ales să sufăr înfrângeri pentru a stoca informaţii, doar ca să pot fi pe teren şi să-mi pun corpul în formă, sperând că atunci când va veni Wimbledonul mă voi trezi dimineaţa şi mă voi simţi bine, capabil să joc cinci seturi. Şi chiar aşa mă simt, deci este foarte satisfăcător. Acum vom vedea ce mi-a mai rămas în rezervor", a adăugat elveţianul.



Roger Federer îl va înfrunta în semifinale pe câştigătorul meciului dintre rusul Daniil Medvedev, favoritul numărul 2, şi polonezul Hubert Hurkacz, întrerup în setul al patrulea, din cauza ploii şi a întunericului, la scorul de 6-2, 6-7 (2/7), 6-3, 3-4, conform Agerpres.