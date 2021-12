Gabriela Cristea și Tavi Clonda, probleme în Poiana Brașov. Revoltă pe Internet: FURĂCIUNE pe față! E japcă

Gabriela Cristea și Tavi Clonda şi-au dorit să se relaxeze câteva zile la munte, astfel au ales să plece într-o staţiune de la noi din ţară, în Poiana Brașov.

Deși voiau să se relaxeze și să aibă o vacanță perfectă, cuplul a avut parte de o surpriză neplăcută într-o parcare din stațiune și nu s-au putut abține să nu spună tuturor prin ce au trecut, pe reţelele de socializare.

După ce au vizitat mai multe locuri, aceştia s-au oprit pentru un mic popas într-o parcare privată. Locul respectiv era amenajat cu câteva tarabe cu bunătăţi, astfel cei doi au mai rămas câteva minute bune, timp în care au făcut câteva cumpărături. La placare însă, au avut parte de o surpriză neplăcută.

În momentul în care au vrut să plătească parcarea, au observat că aparatul nu dă rest, iar dacă nu ai sumă fixă, banii rămân în dispozitivul respectiv. Rezolvată, prezentatoarea TV a povestit întâmplarea prin care a trecut şi a lansat un avertisment pentru cei care o urmăresc.

"Suntem în Poiana Brașov și am venit și noi aici, la târg. Am avut o surpriză extrem de neplăcută, în sensul că… suntem aici într-o parcare, cred că e privată, costă 3 lei pe oră sau 24 de lei 24 de ore. Nu costul ne deranjează, ci faptul că acest aparat nu dă rest. Pe românește… mi se pare furăciune pe față. Știu că o îmi zică cineva și pentru 2 lei diferență… Ideea e că e foarte mișto în Poiana Brașov și sunt câteva lucruri care strică toată atmosfera asta", a spus Gabriela Cristea.

"E japcă. Nu ai… pui 10 lei", a spus și Tavi Clonda, soțul vedetei.

Gabriela Cristea, despre boala din cauza căreia s-a îngrășat

Invitată în urmă cu ceva timp la Teo Show, Gabriela Cristea a vorbit depre problemele sale de sănătate, care ar putea fi privite drept cauză principală a kilogramelor acumulate în ultima vreme.

"Pot să spun că am fost un caz fericit. Spre norocul meu, am descoperit că tind să dezvolt aceste probleme chiar când s-a declanșat boala. Le puneam pe seama oboselii și a stresului. Mi-am făcut analizele și factorii endocrini și totul a fost în regulă. Mi-am refăcut analizele după trei luni și am descoperit că sunt peste parametrii normali, cu puțin, dar eram. Am ajuns la medic exact când trebuia", a declarat Gabriela Cristea.

Endocrinologul a fost cel care a îndrumat-o pe soția lui Tavi Clonda către schimbarea stilului de viață: mai puțin stres, o alimentație echilibrată și sport cât se poate. Gabriela a ales să meargă la nutriționist și la cursuri de pilates pentru a-și ține sub control afecțiunea.

Mai mult, în urmă cu câteva luni, Gabriela Cristea a fost testată pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 și chiar dacă a manifestat o formă ușoară a bolii, prezentatoarea TV a avut nevoie de consiliere din partea unui psiholog.

"Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ, am și vorbit cu psihologul și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv. Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează", a spus Gabriela Cristea, într-un inteviu pentru Xtra Night Show.

Gabriela Cristea a recunoscut că urăște să se ocupe de curățenia din casă. Vedeta mărturisește că nu se descurcă să dea cu aspiratorul.

"M-am apucat eu să fac, dar nu am avut mare spor pentru că fetele erau acasă și mă cam încurcă. Nu era nici Tavi acasă, iar acesta este un amănunt semnificativ pentru că eu chiar nu mă descurc cu aspiratorul. Nu am forță în mâni, nu pot să-l ridic”, a povestit Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii "Mămici de pitici cu lipicï", scrie spynews.ro.

"Abia aștept să am și eu un ajutor la curățenie. Nu avem pe nimeni la curățenie, ne descurcăm singuri cum putem, dar ne ajutăm eu și Tavi pentru că fetele sunt încă foarte mici și abia aștept să crească. Eu cred că vor fi ajutoare de nădejde. Astăzi nu au fost receptive pentru că aveau și desene animate, nu prea aveau chef”, a adăugat vedeta.

