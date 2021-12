Anda Adam s-a RETRAS de la "Bravo, ai stil!" Artista, anunț dureros: Este vorba de mama mea! Sper să mă înțelegeți!

După ce momentele concurentelor din Gala s-au încheiat și după ce s-a aflat cine este în fruntea clasamentului, Ilinca Vandici, prezentatoarea competiției "Bravo, ai stil! Celebrities" a făcut anunțul surprinzător în ce o privește pe Anda Adam.

"Vă spuneam și la începutul emisiunii că am un anunț foarte important de făcut pentru toată lumea, dar cred că mai bine, o las pe ea să facă acest anunț!", a spus Ilinca Vandici.

În acel moment, Anda Adam, una din cele mai apreciate cântărețe din România și una dintre cele mai iubite concurente din competiția de stil de la Kanal D și-a anunțat retragerea din competiție din motive personale.

"M-am simțit foarte bine alături de voi și de tine, Ilinca, și de voi, dragi jurați, dar este momentul să mă retrag din aceasta competiție din cauza unor probleme personale care necesita deplasarea mea în străinătate cu un membru al familiei. Așa că o să mă uit cu mare drag și cu placere la voi în fiecare seară.

A fost o plăcere pentru mine să împart acest platou cu voi toți. Vă doresc Sărbători Fericite și sper că într-un final cei pe care îi iubesc să fie sănătoși și totul să se termine cu bine. Am ales să mă retrag din aceasta competiție pentru că familia mea și sănătatea sunt mai importante decât orice. Sper că cei de acasă mă vor înțelege și vor fi alături de mine așa cum au fost de 22 de ani", a spus Anda Adam.

De ce a plecat Anda Adam de la Bravo, ai stil! Celebrities

"Este vorba de mama mea. Ea trăiește în Statele Unite de 20 și este foarte posibil să sar într-un avion și să fiu alături de ea în cazul în care vă face o operație. Din păcate, este singură, nu s-a recăsătorit. Nu exista niciun alt membru al familiei mele acolo.

Părinții mei sunt despărțiți, tatăl meu trăiește în Australia. Nu are decât două prietene și o vecină și dacă va trece printr-o intervenție chirurgicală, eu vă trebui să-i fiu alături, indiferent de proiectele pe care le am. Nu am știut că exista și lucruri în viață care pot să îți sucească tot sensul sau cursul lucrurilor", a mai spus Anda Adam.

Raluca Bădulescu, cuvinte de laudă pentru Anda Adam, înainte să afle vestea

"Ținută ta este ex-cep-ți-o-na-la. Este Anda Adam pe care o admiram și o apreciem de ani de zile.

Nu că aș vrea să port ținută asta, ci în visele visele mele o să te bântui la tine acasă. Ești divinissima! Someone, please, call 911. Bai, baiatule, era îmbrăcată exact cum vreau să mă îmbrac eu. Practic când am văzut-o intrând pe uși, mi-a părut rău că de ce nu am avut eu ideea. De ce nu mi-am cumpărat eu șapcă aia de la Ibiza? Am vrut să îmi cumpăr șapcă din aia și nu mi-am cumpărat. Acum, daca fac treaba asta după Anda Adam, o să fiu un copy paste. Anda Adam a întrupat visurile mele toate în ținută pe care a purtat-o", a spus Raluca Bădulescu.

Anda Adam, despre participarea la "Bravo, ai stil! Celebrities"

"Imaginea, stilul unei femei constituie o prima carte de vizită, “te poziționează” în fața oamenilor, iar în cazul unui artist, felul în care se prezintă în fața publicului este extrem de important. Cred că de-a lungul timpului, am reușit să îmi construiesc o imaginie stilistică proprie, ce mă definește și mă completează, alături de muzica mea.

Noi, ca artiști, știm că publicul este foarte atent la imaginea pe care noi o promovăm. Nu de puține ori am fost trendsetter în ceea ce privește stilul vestimentar, am dat tonul și în materie de hairstyling, exemplificând în acest sens apariția mea cu breton, în videoclipul “Dacă ar fi”, când foarte multe fete au apelat la același hairstyling. Abia aștept provocarea “Bravo, ai stil! Celebrities”. Poate fata!", spunea Anda Adam la începutul competiției.