Iuliana Marciuc, în lacrimi la TV: Îmi dau seama că, oricât aș fi de optimistă, mai e puțin...

Invitată la Kanal D, într-una dintre rubricile emisiunii Teo Show, Iuliana Marciuc a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre bunica ei.

Realizatoarea TV nu poate accepta gândul că, la un moment dat, Maia, așa cum îi spune ea, nu va mai fi lângă ea. Mai mult, potrivit Iulianei Marciuc, bunica Maia are 93 de ani și este cel mai mare sprijin al ei.

Întrebată care e cea mai mare sensibilitate a ei, Iuliana Marciuc a spus: "Am o sensibilitate la bătrâni, seniori. Am acasă o bunică, care are 93 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate. Îi zicem Maia. Și mă impresionează fiecare zi petrecută împreună cu ea, în care îmi dau seama, de fapt, că oricât aș fi eu de optimistă, mai e puțin...".

Ulterior, întrebată ce înseamnă bunica pentru ea, Iuliana Marciuc nu s-a putut abține din plâns, dar a vorbit cu emoție despre aceasta.

"Înseamnă copilăria mea, pentru că stăteam cu ea. Apoi, înseamnă și persoana care, alături de mama, m-a ajutat să îl cresc pe David. Când o văd simt că... mai e puțin! O să-mi lipsească ea!

Maia e înțelegătoare, echilibrată, extrem de echilibrată pentru vârsta ei, înțelegătoare cu tot ce se întâmplă în jur și foarte caldă.", a spus Iuliana Marciuc.

Iuliana Marciuc s-a chinuit 10 ani să rămână însărcinată

De asemenea, Iuliana Marciuc a vorbit și despre momentul în care și-a dorit să devină mamă.

În urmă cu 16 ani, partenera lui Adrian Enache a devenit mamă pentru prima dată, însă puțini știu că aceasta a încercat timp de 10 ani să rămână însărcinată.

"Mulți ani de zile o dorință neîmplinită a fost aceea de a rămâne însărcinată. Și acum îmi amintesc exact momentele, cum am aflat, unde eram. Eram cu prietena mea cea mai bună într-o televiziune, într-un birou. Mamă, când am văzut că e pozitiv… Îți dai seama, că făcusem tratamente. Doamne, dar ce n-am făcut!

Acupunctură, reflexoterapie, tratamente hormonale. Deci, am făcut foarte multe, am mers foarte des la biserică, țin minte că am mers 9 săptămâni la rând la Ghighiu, deci le încercasem cumva pe toate, toate. Aveam o perioadă în care, așa cum mi se recomandase, n-am mai încercat nimic!", a spus Iuliana Marciuc.