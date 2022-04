Fuego, la un pas de moarte: A intrat frontal în mine, cu peste 200 de km/oră

"Un motociclist a aţipit la volan şi a intrat frontal în mine, cu peste 200 de km/oră, eu neavând viteză. Am reuşit să ţin volanul drept, nu am frânat şi aşa am evitat o mare tragedie! Din fericire, nici motociclistul, ca printr-o minune, nu a păţit nimic. În general, depăşesc momentele grele şi reuşesc să găsesc soluţii pentru orice! Şi da, fiecare episod complicat mi-a marcat viaţa şi m-a făcut cine sunt azi.

Chiar şi când eram tânăr şi n-aveam uneori, la facultate, prin anii 96-97, ce mânca în Bucureşti sau cum să merg cu tramvaiul, din lipsa banilor, eu tot percepeam ca o lecţie momentele alea. M-au călit, m-au făcut cine sunt acum şi sunt mândru că am mintea pe umeri, că n-am fost nici o clipă îmbătat de succes, oricum ar fi fost el, că am gestionat bine viaţa şi cariera, că am fost cumpătat şi iată-mă azi, cu aproape 30 de ani de reuşite şi împliniri, în parcursul profesional, cu o viaţă liniştită şi împlinit", a povestit Paul Surugiu, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

"Școala de azi nu mai pregăteşte cultura generală"

Cât despre copilăria sa, acesta recnoaște că nu a fost un copil model.

"N-am fost nici un copil model, dar nici unul problemă n-am fost! Şi nu, n-am făcut boacăne majore – poate doar uzuale, ca ale tuturor copiilor la vârsta aia – un geam spart, furatul bomboanelor din brad! Eu n-am fost neapărat un elev model, fără cusur, am avut şi materii la care n-am excelat şi perioade în care nu m-am regăsit pe deplin, dar mi-a plăcut să merg la şcoală, să am colegi, să leg prietenii, să fiu în competiţie, să am vise şi să încerc să lupt pentru ele. Mi-a plăcut să descopăr lucruri noi şi cred că aşa e şi-n cazul vostru – multe din cele implicate atunci, se aplică şi azi. Şi mă doare să văd că şcoala de azi nu mai pregăteşte cultura generală, nu mai lucrează la cunoştinţele adiacente şi la faptul că, pentru a putea avea un viitor cum trebuie, e nevoie de oameni care să ştie cât mai multe. Nu neapărat punctual, lecţii, fişe şi exerciţii. Ci general, o cultură care să inspire, o istorie, geografie, dragoste de ţară, informaţii cu şi despre viaţă", a mai spus artistul.

