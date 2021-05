Fuego, DIETA spectaculoasă. Alimentul care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme în timp record

Paul Surugiu - Fuego, s-a luptat în urmă cu doar câțiva ani cu kilogramele în plus, dar a reușit să slăbească într-un timp record un număr impresionant de kilograme.

Mai exact, în urmă cu 3 ani, Fuego și-a transformat complet silueta, cu ajutorul unei diete simple și sănătoase.

Artistul a slăbit cu ajutorul merelor, care au un conținut scăzut de zaharuri.

Fuego, dieta spectaculoasă



"Am slăbit 15 kilograme cu ajutorul merelor şi vă recomand să mâncaţi cât mai multe mere în cura de slăbire, pentru că merele nu au atât de mult zahăr. Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi. Fructele au zaharuri, conţin zahăr, merele în schimb, sunt chiar indicate în curele de slăbire. Între mese am mâncat numai măr, afine şi zmeură.

Am mai mâncat şi perle de brânză, care sunt foarte gustoase, dar cele care conţin doar 2% grăsime. Dimineaţa mănânc acea brânzică, mănânc un ou românesc, Cum se face oul românesc? Îl pui la fiert în puţină apă, iar în acea apă pui puţin oţet ca să nu se prindă oul. Şi îl laşi acolo şi îl faci cât vrei tu de moale. Şi mănânci brânzica aia cu oul şi mai mănânci nişte ardei, nişte ciupercuţe şi ţi-ai făcut micul dejun, care este foarte gustos.

Între mese mâncăm ori măr ori unul dintre fructele despre care v-am spus, merele ar fi mai bine să fie verzi. După-amiaza, de exemplu, mănânc o ciorbiţă de legume pe care mi-o fac eu, în care pun vrocoli, în care pun ciuperci, în care pun tot felul de legume şi pun foarte multă ceapă, pentru că ceapa, fie că vrem sau nu să recunoaştem, dă foarte mult gust mâncării. Mănânc un castron de ciorbă de legume şi credeţi-mă că mă satur. Mie îmi place foarte mult ceapa, dar ştiţi de ce?

Pentru că ceapa este foarte bună pentru voce. Ceapa îţi reglează foarte bine corzile vocale. Asta ştiu de la un specialist orelist foarte bun. În momentul în care termin prânzul, mai mănânc un măr între mese şi seara mai mănânc un peşte bun. La sală merg rar, dar mai trebuie să slăbesc 5 kg. Eu când m-am apucat de slăbit aveam 111 kg, iar în momentul acesta am 93. Aş vrea totuşi să ajung la 85 de kilograme", a declarat Fuego pentru click.ro.