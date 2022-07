Fructul care vindecă diabetul. Puțini știu că are această superputere

Dacă te-ai plictisit de afine sau te-ai săturat să dai banii pe fructe de goji, pitaya ar putea fi fructul perfect pentru tine. Pitaya este recoltat dintr-un cactus sud-american și are țepi. Deși nu este ușor de curățat, atunci când ajungi la miezul acestuia, se merită osteneala.

Fructul este cunoscut ca având proprietăți remarcabile pentru sănătate, inclusiv capacitatea de a regla nivelul zahărului din sânge în diabet, precum și de a oferi o doză mare de antioxidanți, scrie Daily Mail.

Deși fructul este originar din America de Sud, acum este cultivat în Thailanda, Sri Lanka, Bangladesh și Filipine, unde este iubit pentru numeroasele sale beneficii pentru sănătate. Se spune că este bogat în vitamina C, fibre și calciu. Pitaya sau fructul dragonului, așa cum este cunoscut de unii, vă oferă o doză de sănătate mai mare decât super-fructele similare, cum ar fi fructele de acai.



Dacă vă întrebați ce gust are, aflați că fructul roz strălucitor este plin de semințe negre comestibile și are o pulpă care are gust de încrucișare între un kiwi și o pară. Alături de o mega-doză de vitamina C, se crede că pitaya ajută la scăderea colesterolului și este plin de antioxidanți care stimulează colagenul pielii. Semințele mici și negre sunt o sursă excelentă de grăsimi sănătoase Omega-3 și conțin o mulțime de magneziu și calciu. Se crede chiar că Pitaya ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. În Taiwan, bolnavii de diabet sunt îndemnați să le consume de către medici.

Fructul care te protejează împotriva radiațiilor și nu are efectele adverse ale iodurii de potasiu

Cu toții am aflat deja că iodura de potasiu este folosită în cazul accidentelor nucleare pentru că protejează organismul de iodul radioactiv, dar puțini știu că există și un fruct care poate fi eficient într-un astfel de caz, fără să aibă efectele adverse ale iodurii de potasiu. În plus, poate fi consumat preventiv.

Potrivit unui studiu publicat pe 23 Ianuarie 2017 de către Journal of Radiation Research, pulpa și uleiul de cătină pot proteja organismul împotriva radiațiilor și au efecte benefice chiar și post iradiere.

Pentru acest experiment, oamenii de știință au folosit șoareci, evident, din cauza faptul că nu puteau pune oamenii în pericol,expunându-i la radiații. Animalele au primit fie cătină, fie ulei de măsline, fie o soluție salină. Apoi au fost expuși la radiații pentru a se vedea care este efectul.

La aproximativ 72 de ore după ce șoarecii au fost expuși la radiații, oamenii de știință au recoltat țesuturi intestinale. Astfel aceștia au constat în cadrul cercetării că șoarecii care au primit ulei de măsline au trăit 4,5 zile iar cei care au primit cătină au trăit în medie 8 până la 10 zile. De asemenea, șoarecii are au primit cătină a scăzut mult mai puțin în greutate după ce au fost expuși la radiații.

În schimb, grupul care a primit soluție salină a murit din cauza edemului intestinal sever și a necrozei. Astfel, în urma acestui studiu cercetătorii au susținut că pulpa și uleiul de cătină au redus leziunile intestinale induse de radiații. De aici se crede că efectul radiațiilor poate fi diminuat dacă se consumă cătină. Totuși, oamenii de știință spun că sunt necesare studii suplimentare în acest sens. Vezi mai mult AICI.

