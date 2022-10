Frână în imobiliare în România: la achiziții, nu la costuri. Evoluția prețurilor și a creditelor

Inflația ridicată frânează achiziționarea de bunuri imobiliare în România, după cum atenționează Bogdan Maioreanu (eToro), la asta adăugându-se și creșterea costurilor de finanțare.

Majorarea dobânzilor descurajează nu doar privații, dar și investitorii să cumpere proprietăți. Cu toate acestea, piaţa imobiliară pare să fie încă departe de implozie.

Conform datelor citate de zf.ro, prețurile locuințelor din România au crescut, în medie, cu 8,5% în al doilea trimestru din anul 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Această creştere este mai mică decât media Uniunii Europene, care se apropie de 10%, şi este mai mică decât rata anuală a inflaţiei, care a depășit 15%. Din luna mai a acestui an, preţurile pe metru pătrat în România şi-au oprit creşterea şi au pierdut 2,6%, conform sursei citate.

Creşterea preţului locuinţelor din România se situează în intervalul de creştere de 27,4% din Estonia şi în cel de 2% din Cipru. În regiunea noastră, Cehia înregistrează cea mai mare creştere anuală cu 23,1%, urmată de Ungaria 22,8%, Slovacia 16,6%, Bulgaria 14,6% şi Polonia 12,4%. În Europa de Vest, în ultimele 12 luni, preţurile locuinţelor din Germania au crescut cu puţin peste 10%, Franţa cu 7,1% şi Italia cu 5,2%.

Majoritatea (78%) investitorilor români care au răspuns la ultimul sondaj eToro Retail Investor Beat nu sunt deosebit de încrezători în economia românească. Procentul investitorilor care nu se arată încrezători în piaţa imobiliară locală este mai mic, respectiv 64%, dar e în creştere faţă de nivelul de 50,2% de acum trei luni.

Situația la nivel european

În timp ce toate aceste creşteri de preţuri fac ca situaţia de pe piaţa imobiliară să pară pozitivă, ultimul raport Eurostat din trimestrul al doilea al 2022 arată că în ultimele 12 luni, în 9 ţări europene din cele 14 incluse, numărul tranzacţiilor de vânzare a scăzut. În 5 ţări, numărul tranzacţiilor de locuinţe a crescut: Cipru (+34,0 %), Bulgaria (+26,8 %), Spania (+13,4 %), Portugalia (+8,7 %) şi Irlanda (+0,5 %). Din zona noastră, în raport avem Ungaria, care înregistrează o scădere de 2% în timp ce raportul arată una dintre cele mai mari creşteri de preţuri din Europa, precum şi Bulgaria, care prezintă creşteri ale numărului de tranzacţii imobiliare şi ale preţurilor. Austria are o scădere de 15% de la an la an a numărului de vânzări, cu o creştere de 12% a preţurilor.

În România, potrivit ultimului raport, în luna august, volumul construcţiilor pentru clădiri rezidenţiale a scăzut cu peste 1% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Dar, de la începutul anului, a crescut cu 6%. Creditele pentru achiziţia de locuinţe au crescut în fiecare trimestru începând din T3 2021, datele BNR pentru luna august arătând o scădere uşoară faţă de luna anterioară, însă o creştere cu 9,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Datele conturează un tablou complicat pentru piaţa imobiliară pentru următoarea perioadă.

Citește și: Românii, campioni la cumpărat mașini și case în 2022. Ce urmează: e momentul pentru credit? ”Dacă ROBOR-ul crește, IRCC-ul va urma, dar șase luni mai târziu”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News