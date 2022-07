Românii, campioni la cumpărat mașini și case în 2022. Ce urmează: e momentul pentru credit? ”Dacă ROBOR-ul crește, IRCC-ul va urma, dar șase luni mai târziu”

Este acum momentul să-ți faci credit la bancă? Situația economică nu este deloc una fericită. Avem inflație ridicată, o datorie externă aproape de 50%, un ROBOR cum nu s-a mai văzut de 12 ani și toate acestea într-un context economic și geopolitic extrem de complicat. Războiul dus de Rusia în Ucraina, amenințările constante, sancțiunile care se întorc ca un bumerang economic, recesiunea din SUA, seceta în timp de tranziție la ”verde”, toate acestea și multe altele generează un context complicat în care cei mai afectați se anunță a fi tocmai cei mai săraci. Pătura care să absoarbă șocurile economice, respectiv cea mijlocie, s-a subțiat atât de tare în ultimii ani, încât lasă drum deschis către cei mai vulnerabili care vor fi crunt loviți, arată analizele economice din ultima perioadă. În plus, în fața unei astfel de situații, cei mai mulți caută stabilitatea. În România, stabilitatea este sinonimă cu o locuință personală. Românii au mai multe vorbe: ”Să ai un loc al tău” sau ”Să te pui la casa ta”, unde familia este echivalentul stabilității și este comparată cu locuința. Dar mai este acesta momentul pentru un credit la bancă, în condițiile anterior menționate?

”Va trebui să trecem iarna cu mai puțin gaz”

Adrian Codîrlașu, vicepreședintele CFA, a declarat, la Digi24, că, pentru a doua jumătate a anului 2022, se anunță un ”mediu cu o incertitudine ridicată economic, determinată de războiul din Ucraina, de faptul că România este la granița cu Ucraina, dar și impactul războiului asupra economiei UE, generat în special de prețul gazului natural. UE importă gaz natural din Rusia, iar până la găsirea de noi furnizori, va trebui să trecem iarna cu mai puțin gaz. Până atunci, gazul venit din Rusia va fi mai puțin sau deloc, iar economia trebuie să se ajusteze. Pe lângă prețul gazului mai ridicat, și cel al electricității este mai ridicat, pentru că-n UE se folosește gazul natural pentru a general electricitate și de aici vedem și această presiune pe inflație, inclusiv în România”.

”Deocamdată, este risc de stagflație sau recesiune în UE, dar scenariul de bază este încă de creștere economică, pe un mediu cu o inflație ridicată” a spus economistul.

Românii își cumpără mașini și case. Și asta nu e chiar rău

Și totuși, în România piața auto a crescut cel mai mult din toată UE în acest an. În plus, s-au vândut mai multe case în prima jumătate de an față ce aceeași perioadă a anului trecut, conform informațiilor transmise în direct.

”În timpul lockdown-ului, s-au acumulat bani, oamenii n-au putut consuma și au făcut economii. A venit ridicarea restricțiilor, dintr-odată au putut cumpăra bunuri, au putut pleca în străinătate și a venit și inflația. Pe partea de proprietăți imobiliare, ele oferă o protecție față de inflație. Cine cumpără, știe că va fi cumva protejat la creșterea de prețuri. Inflația ridicată determină populația să nu mai amână consumul, pentru că în viitor s-ar putea să coste mai mult. Prin urmare, bunurile de folosință îndelungată, inclusiv automobilele sunt cerute. Și da, în România, crește cererea de mașini noi, scade cererea pentru mașini vechi, în timp ce-n UE scad puternic cererile de mașini noi” spune vicepreședintele CFA.

Cât despre ce facem cu economiile, Adrian Codîrlașu spune că ”putem diversifica, am putea să ne ținem banii în monede cu inflație redusă, cum sunt leul sau dolarul francul elvețian, yenul japonez, deci mai pot fi locuri și monede care au o rată de inflație mai mică”, dar și așa vom pierde, dar nu atât de mult.

Este momentul pentru un credit?

Întrebat dacă e momentul să ne facem credite, vicepreședintele CFA spune că depinde și că ”în primul rând, trebuie să ne facem calculele dacă putem suporta ratele în creștere”. ”Dacă avem veniturile indexate la inflație, la credit am plăti o rată reală de dobândă negativă, deci mai puțină putere de cumpărare decât primim. (...) Da, putem lua credite, dar trebuie să ne facem calculele și dacă avem protecție la inflația. În ultimul an, salariile au crescut undeva cu 12%, pe o inflație cu 15%, deci s-a păstrat cumva puterea de cumpărare, deci nu s-a pierdut masiv puterea de cumpărare” spune el.

Cu privire la trecerea la ROBOR la IRCC, Adrian Codîrlașu spune că ”dacă ROBOR-ul crește, IRCC-ul va urma”, dar ”cu șase luni mai târziu”: ”Asta s-ar câștiga, câteva luni”.

