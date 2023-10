Fotografie tare cu regulile de circulaţie dintr-o intersecţie. Obligatoriu la dreapta pe interzis

"Ok, cineva să îmi explice ce ar trebui să fac aici. Asta sigur pare gândită de Elită. Din ce înţeleg eu, lucrurile stau cam aşa. Prima dată, mă urc pe un cântar ca să mă asigur că am sub 7,5 tone. Cred că sunt în siguranţă din punctul ăsta de vedere, să fiu sincer. Deci probabil o să sar peste asta. Apoi mă opresc. De ce mă opresc nu ştiu. Din moment ce nu se intră pe strada respectivă, nu poate veni niciun fel de trafic din stânga.

Apoi trebuie să fac obligatoriu la dreapta şi să nu intru pe stradă.

Aş urî să locuiesc pe această stradă. Parcarea trebuie să fie o reală problemă.

Deci, să clarificăm. Este un drum închis, fără intrare, în care nu poţi să intri şi din care nu poţi să ieşi. Sună ca centura Bucureştiului", a scris Jason Yorke pe Facebook.

