Fost handbalist la CSU Suceava, dat dispărut după cutremurele din Turcia. Locuia la etajul 9 al unui bloc care s-a dărâmat

"Nu avem alte vești despre el și despre familia lui, doar că autoritățile și echipele de salvare încă îl caută. Sperăm într-o minune. S-au mai văzut minuni în situații de acest gen. Toate gândurile noastre merg către el! Sperăm să îi găsească în viața.

A făcut partea din familia handbalului sucevean, un băiat extraordinar, de caracter. Se intagrase foarte bine în vestiar. Doar accidentările au făcut ca el să plece de la noi. Asta e mult mai puțin important.

Sperăm să fie bine, el și familia sa. Împreună cu familia și copilul a fost surprins. Probabil dormeau, stăteau la etajul 9. Blocul s-a dărâmat, mai multe detalii nu știm. Ținem legătura cu impresarul, dar nu am aflat nimic nou”, a spus Bogdan Șoldănescu, antrenorul secund al celor de la CSU Suceava, citat de GSP.

Voleibalista Alexia Căruţaşu s-a mutat cu familia în Turcia. Declaraţii după cutremurele care au lovit ţara

"Eu și cu familia mea suntem OK, mulțumim! La noi nu s-a simțit nimic, în Istanbul… dar în Gaziantep este de groază, foarte mulți oameni au murit, jucători și jucătoare de volei sunt de negăsit… suntem toți îngrijorați”, a spus Alexia Căruțașu pentru SPORT.RO.

Un fotbalist care a fost antrenat de Şumudică a murit. Mircea Lucescu, reacţie

Goalkeeperul Ahmet Eyup Turkaslan a decedat după ce a fost prins sub dărâmături. Portarul a fost antrenat de Marius Șumudică pe când tehnicianul o dirija pe Yeni Malatyaspor în Turcia.

"E greu de comentat o astfel de situație. Eu eram în Antalya… Am simțit puțin noaptea cutremurul, dar abia dimineață am aflat ce s-a întâmplat și altceva nu mai știu. Și la Malatya s-a întâmplat? Am crezut că numai în Gaziantep. E trist, tragic din toate punctele de vedere! E o nenorocire!”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Antena Sport.

