Forțe iraniene au preluat controlul asupra unei nave cargo cu legături israeliene în apropiere de Golful Oman

Nava implicată este cel mai probabil MSC Aries, o navă container sub pavilion portughez, asociată societății londoneze Zodiac Maritime. Zodiac Maritime face parte din grupul Zodiac, deținut de miliardarul israelian Eyal Ofer, scrie Times Of Israel.

Zodiac a refuzat să comenteze și a transmis întrebările către MSC, care nu a răspuns imediat.

MSC Aries fusese localizată ultima dată în largul Dubaiului îndreptându-se către Strâmtoarea Hormuz vineri. Nava și-a dezactivat sistemul de transmitere a datelor de localizare, o practică des utilizată de navele afiliate Israelului care se deplasează prin regiune.

Materialul video arată atacul raportat anterior de United Kingdom Maritime Trade Operations, organizație din subordinea armatei britanice. Aceasta a descris nava ca fiind „preluată de autoritățile regionale” în Golful Oman în largul portului Fujairah din Emiratele Arabe Unite, fără a oferi detalii. Oficialul din Apărare, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea discuta date din serviciile de informații, a furnizat înregistrarea video jurnaliștilor de la AP. În aceasta, luptătorii din forțele speciale coboară cu corzi pe o stivă de containere aflate pe puntea navei.

Video purportedly from the IRGC boarding of the Israeli-linked MSC ARIES container ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU