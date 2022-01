Foc de artificii impresionant la Sydney, spectacol anulat la Paris și petreceri restrânse la Londra

Focurile de artificii au fost prezente în toate orașele lumii pentru celebrarea trecerii în Noul An, 2022. Din Australia în Statele Unite ale Americii, cerul a fost aprins de artificii, spectacolele din unele metropole făcând ocolul Pământului prin intermediul internetului.

Impresionant a fost spectacolul pirotehnic din Sydney, din zona portului orașului, Australia fiind una dintre primele națiuni care trece în noul an.

Fireworks explode over Sydney Harbour as Australia kicks off New Year's Eve celebrations https://t.co/IfOrs8sMZ1 ???? Jaimi Joy pic.twitter.com/4hpWzI7FoA — Reuters Pictures (@reuterspictures) December 31, 2021

Sydney celebrated the new year with a dazzling fireworks show https://t.co/sFzQuKL7e3 pic.twitter.com/7kIjbMWapS — Reuters (@Reuters) January 1, 2022

Dubai a trecut în Noul An în stilul caracteristic

Și în Dubai spectacolul de artificii a încântat turiștii care au ales luxoasa destinație. Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume a fost luminată de ledurile sincronizate ce s-au ridicat pe impresionanta clădire, dar și de artificiile colorate.

Welcoming 2022 in signature Dubai style. Happy New Year everyone! pic.twitter.com/9iINNCaEYk — Emirates Airline (@emirates) January 1, 2022

Happy New Year from Dubai ???? pic.twitter.com/WjKPNFgfs4 — Pictures  (@piitures) December 31, 2021

Paris, fără artificii. Spectacol ANULAT

Din păcate, francezii și turiștii din Paris nu s-au putut bucura de aceiași priveliște, tradițională trecerii în Noul An. Din cauza răspândirii variantei Omicron, autoritățile au ales să suspende spectacolul din țării.

Paris cancels today’s fireworks for “omicron” and orders people to keep their distance.



The people’s response. pic.twitter.com/uPI3zmFVPv — Aaron Ginn (@aginnt) December 31, 2021

Petreceri restrânse la Londra

Celebrul Big Ben din Londra a răsunat din nou la miezul nopţii şi focurile de artificii au revenit în capitala Marii Britanii în noaptea de vineri spre sâmbătă, în contextul în care cetăţenii acestei ţări au sărbătorit Anul Nou 2022 prin petreceri considerabil reduse în comparaţie cu alţi ani din cauza răspândirii rapide a variantei Omicron a noului coronavirus, informează Reuters.



Autorităţile britanice au anunţat iniţial că din cauza creşterii numărului de infectări cauzate de noul coronavirus, tradiţionalul foc de artificii organizat la Londra în noaptea de Revelion nu va mai avea loc, pentru al doilea an consecutiv, iar londonezii au fost îndemnaţi să nu se reunească în centrul oraşului. Cu toate acestea, un foc de artificii de mai mică amploare, realizat cu ajutorul unor drone, a avut loc în cele din urmă la Londra şi a fost televizat în direct la miezul nopţii.



Cel care a dat startul petrecerii de Revelion a fost celebrul orologiu Big Ben, care a sunat de 12 ori la miezul nopţii pe malurile fluviului Tamisa, în absenţa miilor de petrecăreţi care se reuneau de obicei pentru a asista la focurile de artificii de Anul Nou.



Postul de televiziune BBC a difuzat evenimentul, care a inclus un moment artistic susţinut de actorul Giles Terera, unul dintre starurile musicalului "Hamilton". Actorul britanic a recitat o poezie scrisă de Thomas Roberts, dedicată realizărilor recente ale Marii Britanii.



Revelionul a fost sărbătorit într-o manieră mult mai liniştită în Scoţia, unde restricţiile anti-COVID-19 au determinat anularea evenimentelor ample pentru al doilea an consecutiv.



Cu puţin timp înaintea Crăciunului, prim-ministrul scoţian Nicola Sturgeon i-a îndemnat pe locuitorii ţării să rămână în locuinţele lor "cât mai mult timp posibil" de Hogmanay (cuvântul scoţian care defineşte ultima zi a anului - n.r.) pentru a limita astfel răspândirea variantei Omicron.



Dar, în pofida restricţiilor, aproximativ 1.000 de persoane de toate vârstele au urcat în vârful Dealului Calton din Edinburgh pentru a participa la tradiţionala numărătoare inversă de la miezul nopţii, ce marchează intrarea în noul an.



Petreceri considerabil reduse au avut loc şi în Ţara Galilor, care a adoptat nivelul 2 de alertă pandemică de Boxing Day (a doua zi de Crăciun, n.r.), restricţionând numărul de persoane care au voie să se reunească şi să participe la evenimente organizate în spaţii publice şi limitând la şase numărul persoanelor provenind din familii diferite care pot să se întâlnească în baruri, restaurante şi hoteluri.



Cluburile de noapte au fost închise şi cel mult 30 de persoane au voie să asiste la evenimente organizate în spaţii închise şi cel mult 50 de persoane pot să participe la evenimente în aer liber.



Locuitorii din Irlanda de Nord, care a înregistrat vineri cel mai mare număr de infectări de la începutul pandemiei de COVID-19, au fost îndemnaţi de ministrul Sănătăţii, Robin Swann, să îşi limiteze contactele pe durata sărbătorilor de iarnă.



A fost o noapte liniştită şi în Belfast, unde cluburile de noapte sunt închise, iar dansul a fost interzis în unităţile din industria ospitalităţii.

Vulcanul din Tonga, activ de Anul Nou

Între timp, în arhipelagul Tonga, forţele naturii nu au luat pauză în noaptea de Anul Nou: vulcanul Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, care a erupt ultima dată în 2014, este din nou activ şi aruncă cenuşă şi gaze în aer. Încă de la Crăciun, autorităţile au avertizat împotriva apropierii de acest vulcan.



Sydney a dat startul anului 2022 cu 6 tone de focuri de artificii colorate pe fundalul impunător al Harbour Bridge şi Opera House.



Spre deosebire de anul trecut, de data aceasta, zeci de mii de spectatori au putut urmări spectacolul în direct, în pofida creşterii semnificative a numărului de infectări cu coronavirus în regiune. Cu toate acestea, toţi participanţii au trebuit să cumpere un bilet pentru unul dintre cele aproximativ 30 de puncte de vizionare. Organizatorii au recomandat persoanelor fără rezervare sau nevaccinate să evite centrul oraşului.



Focul de artificii din Sydney, celebru în întreaga lume, a fost transmis în direct pe internet şi de către postul naţional de televiziune australian ABC. Anul trecut, centrul oraşului Sydney fusese închis pentru spectatori. Vezi continuarea AICI.

