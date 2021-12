Mai multe zone din lume au intrat deja în 2022

Anul 2022 a sosit în unele ţări, locuitorii din insulele Samoa şi Kiribati din Pacificul de Sud fiind primii care au început noul an la ora 10:00 GMT, urmaţi de neo-zeelandezi o oră mai târziu.



Spre deosebire de anul trecut, când focurile de artificii publice au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, în Samoa a fost permisă din nou lansarea lor pe cer. Potrivit autorităţii pentru turism, statul insular a adus cinci experţi pirotehnişti din Noua Zeelandă pentru a instala focurile de artificii, relatează DPA, conform Agerpres.

Vulcanul din Tonga, activ de Anul Nou





Între timp, în arhipelagul Tonga, forţele naturii nu au luat pauză în noaptea de Anul Nou: vulcanul Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, care a erupt ultima dată în 2014, este din nou activ şi aruncă cenuşă şi gaze în aer. Încă de la Crăciun, autorităţile au avertizat împotriva apropierii de acest vulcan.



Sydney a dat startul anului 2022 cu 6 tone de focuri de artificii colorate pe fundalul impunător al Harbour Bridge şi Opera House.



Spre deosebire de anul trecut, de data aceasta, zeci de mii de spectatori au putut urmări spectacolul în direct, în pofida creşterii semnificative a numărului de infectări cu coronavirus în regiune. Cu toate acestea, toţi participanţii au trebuit să cumpere un bilet pentru unul dintre cele aproximativ 30 de puncte de vizionare. Organizatorii au recomandat persoanelor fără rezervare sau nevaccinate să evite centrul oraşului.



Focul de artificii din Sydney, celebru în întreaga lume, a fost transmis în direct pe internet şi de către postul naţional de televiziune australian ABC. Anul trecut, centrul oraşului Sydney fusese închis pentru spectatori.



Înainte de pandemie, spectacolul impresionant atrăgea peste 1 milion de oameni în fiecare an. Cu toate acestea, statul New South Wales, unde se află Sydney, este în prezent regiunea din ţară cea mai afectată de coronavirus, din cauza răspândirii variantei Omicron. Vineri, autorităţile din New South Wales au raportat peste 21.000 de noi infecţii, mai multe decât oricând înainte, a anunţat ABC.

Peste 26 de ore, toată planeta va fi în 2022





Vor fi necesare 26 de ore, până la ora 12:00 GMT sâmbătă, pentru ca întregul glob să intre în noul an.



După Samoa, următoarele zone care au intrat deja sau urmează să intre în 2022 sunt, în ordine, Asia, Europa, America de Sud, Coasta de Est a SUA, California, Hawaii şi, în cele din urmă, insulele nelocuite Baker Island şi Howland Island din Pacific.



Multe petreceri mari şi focuri de artificii au fost anulate în întreaga lume, de exemplu la Londra şi la Paris. În alte părţi, evenimentele au fost reduse considerabil, inclusiv la Madrid şi Rio.



În schimb, se aşteaptă ca focul de artificii de Anul Nou din Taipei, de la una dintre cele mai înalte clădiri din lume - Taipei 101, de 509 metri - să atragă peste 1 milion de petrecăreţi, în condiţiile în care situaţia sanitară din Taiwan rămâne relativ controlabilă.



În Dubai, cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa, cu o înălţime de 828 de metri, plănuieşte din nou să găzduiască un foc de artificii cu un spectacol de lumini şi lasere.



De asemenea, în Moscova nu există aproape nicio restricţie, chiar dacă - spre deosebire de Emiratele Arabe Unite - rata de vaccinare este scăzută. Printre altele, în Piaţa Roşie este planificat un mare foc de artificii.



La New York, tradiţionala petrecere de Revelion din Times Square va avea loc din nou cu spectatori - dar toţi vizitatorii trebuie să fie vaccinaţi împotriva COVID-19. Ca în fiecare an, sărbătoarea va fi transmisă în direct la televizor şi online - inclusiv tradiţionala cădere a mingii de cristal. La petrecere sunt aşteptate vedete precum rapperul şi actorul LL Cool J.



La Berlin, scrie agenţia germană de presă, nu va fi niciun mare foc de artificii la Poarta Brandenburg şi nicio petrecere cu sute de mii de oameni. Cu toate acestea, postul public de televiziune ZDF intenţionează să ofere un spectacol cu cântăreţi precum Bonnie Tyler şi Marianne Rosenberg, printre alţii.



Germania a reintrodus recent restricţiile de contact din cauza temerilor legate de răspândirea rapidă a variantei Omicron şi există din nou o interdicţie generală privind vânzarea de artificii în ultimele zile ale anului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News