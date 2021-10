Florin Răducioiu, cooptat de Mircea Rednic în conducerea echipei Dinamo

"În momentul acesta eu mi-l doresc pe Răducioiu să vină lângă echipă. M-am întâlnit cu el, a rămas ca domnul (Iuliu) Mureşan să discute săptămâna asta. Am vorbit şi cu Dănciulescu înainte, am înţeles situaţia, are şi el dreptate dintr-un punct de vedere. Cel care a acceptat să vină la Dinamo este Răducioiu. Va veni director tehnic, sportiv, manager, ce vrea el. În plus, la cum arată, mă gândesc să îl bag vreo 5-10 minute la sfârşit de meci să ţină de minge", a declarat Rednic.



Antrenorul dinamovist a precizat că experienţa lui Răducioiu va fi benefică echipei sale, dar decizia de a veni îi aparţine fostului atacant: "A fost un jucător foarte mare, a jucat pe unde a jucat, este foarte util, vorbeşte bine româneşte acum. Acum depinde de el, dar eu cred că o să vină".



În vârstă de 51 de ani, fostul dinamovist Florin Răducioiu, component al "Generaţiei de Aur", a evoluat la echipe de prestigiu din Europa, precum AC Milan, Espanyol, West Ham, Stuttgart sau Monaco, transmite Agerpres.

Mircea Rednic anunţă alte achiziţii de jucători şi speră ca Dinamo să-şi revină până la iarnă

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Mircea Rednic, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că va aduce alţi 3-4 jucători la echipă în speranţa că jocul formaţiei sale se va regla până în pauza de iarnă când va lua unele decizii privind lotul.



"Legat de meciul de mâine (cu Gaz Metan Mediaş, n. red.), nu mai vreau să vorbesc despre importanţa lui, pentru că în situaţia noastră orice meci, orice punct sau puncte acumulate sunt binevenite şi avem nevoie ca de aer de ele. Am avut aproape 10 zile la dispoziţie să lucrez cu piesele mele, să le cunosc mai bine, Am avut şi un meci amical şi mi-am făcut o părere şi o imagine legat de ceea ce avem, de ceea ce putem să aducem în perioada aceasta. Astăzi Michel Espinosa va semna, este la club acum. Până duminică încă doi jucători vor semna, e vorba de un atacant, avem două posibilităţi, un atacant din Olanda şi unul din Bulgaria. Tomas Vestenicky astăzi o să facă testul fizic după care vom lua o decizie. Avem discuţii avansate cu un fundaş dreapta, care a jucat în Belgia şi pe care îl cunosc, şi sper ca de luni să semneze şi să intre în programul echipei. Cam astea sunt noutăţile. Ei nu au venit în probe, în situaţia actuală, trebuie să facă testul medical, să facă testul fizic, pentru că este foarte important, că sunt probleme fizice. O să încercăm să îi aducem măcar la 80% din posibilităţile fizice pentru că meciurile pe care le aveam sunt importante pentru a lua puncte. Jucătorii care au venit până acum au opţiune până în iarnă, cei care au fost aduşi de mine au opţiune în iarnă, deci nu vrem să riscăm. Cine confirmă rămâne, cine nu, pleacă. Nu pot să spun de câţi jucători mai am nevoie, dar în perioada următoare cred că vor fi trei-patru. Nu vreau să aduc ca să avem concurenţă aiurea", a declarat Rednic.