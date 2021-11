Florin Cîţu: Am identificat soluții pentru a rezolva criza de oxigen din spitale

Iată ce a transmis, joi, premierul Florin Cîţu:" Am identificat câteva soluții pentru a rezolva criza de oxigen din spitale. În urma discuțiilor cu producătorii de oxigen și cu reprezentanții DSU (Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă), am stabilit că cea mai bună măsură este posibilitatea de a se folosi oxigenul industrial la pacienții COVID și, pentru că stocarea și distribuția reprezintă, în prezent, marea problemă, am identificat o soluție și aici. Detaliile le vor da specialiștii, după stabilirea concretă a tuturor elementelor tehnice.

Pentru a preîntâmpina, în viitor, probleme legate de asigurarea necesarului de oxigen în sistemul medical, am cerut să fie pus la punct un mecanism care să asigure spitalelor două sau chiar trei surse de oxigen, așa cum este firesc să ai soluții de rezervă, având în vedere că multe unități sanitare dispun în prezent de o singură sursă.Mulțumesc producătorilor de oxigen pentru efortul din această perioadă, pentru deschidere și propuneri!"

Întâlnire Florin Cîţu - Nicuşor Dan, la Guvern

Premierul interimar Florin Cîţu şi primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, urmează să se întâlnească joi, în jurul orei prânzului, la Palatul Victoria, au precizat reprezentanţi ai municipalităţii, pentru Agerpres.



La începutul săptămânii, Nicuşor Dan a anunţat că urmează să aibă o întâlnire cu Florin Cîţu, pentru a discuta inclusiv despre achiziţia ELCEN de către Primăria Capitalei.



Luni, edilul general a participat la o întâlnire a Asociaţiei Municipiilor din România cu premierul, unde s-a discutat despre sprijinul guvernamental pentru sistemele de termoficare.



"Din discuţie a rezultat clar că sunt probleme şi provocări la nivel naţional, comune tuturor municipiilor şi că soluţiile pot veni doar prin colaborarea dintre administraţiile locale şi Guvernul României. Punctual pentru Bucureşti, am ridicat problema achiziţiei ELCEN de către Primăria Capitalei şi am convenit că va avea loc o discuţie separată cu premierul Florin Cîţu, în această săptămână. Voi merge la această discuţie după ce voi avea o nouă întâlnire cu reprezentanţii Termoenergetica şi cu liderii grupurilor din CGMB, ca să pot veni cu propuneri concrete şi cu o viziune comună la nivelul Bucureştiului despre problema termoficării. Vorbim nu doar de soluţii de sprijin pentru această iarnă, ci de refacerea pe fond a unui sistem de termoficare învechit, care până acum a fost doar cârpit, nu modernizat", a scris Nicuşor Dan, pe Facebook.



El îşi exprima speranţa că se vor găsi soluţii care să implice atât Guvernul, cât şi Primăria Capitalei, astfel încât bucureştenii să fie cât mai puţin afectaţi de recenta creştere a preţurilor din energie, iar apoi, treptat, să fie reabilitat sistemul de termoficare.