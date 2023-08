Florin Călinescu, după prestația lui Gheboasă: "Băiatu' n-are nici o treabă cu muzica. Periculoasă e înregimentarea publicului"

Călinescu spune că Gheboasă nu are nici un fel de treabă cu muzica, dar dacă are fani, nu-l poate contesta. Florin Călinescu spune că i se pare periculoasă înregimentarea publicului.

"Ești primul care mă întreabă și chiar vrea un răspuns. Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului. Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare 'Yellow Submarine'. Băiatu' în sine (Gheboasă-n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea? Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia.. E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență. Eu nu am o ureche muzicală deosebită, dar rămân acolo, la Lennon, la Paul McCartney, la Rolling Stones. Nu sunt convins că sunt vremuri mai bune acum. Nu sunt convins de chestia asta, dar nu e treaba mea. Spunea Einstein că odată cu progresul medicinei, cu greu mai găsești un om sănătos," a spus Florin Călinescu la emisiunea "Subiectiv" de la Antena 3.

Gheboasă, amendat de Jandarmerie după izbucnirea scandalului

Marţi, jandarmii din Cluj au anunţat că l-au amendat cu 1.000 de lei pe trapperul Gheboasă, care a concertat tot la festivalul Untold, pentru "proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora".



De asemenea Jandarmeria a precizat că "a fost sesizat Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării pentru analizarea actului artistic, a cuvintelor şi expresiilor utilizate, din perspectiva comiterii unor eventuale fapte antisociale de discriminare".

Acest articol reprezintă o opinie.