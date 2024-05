"Atenție maximă când ajungeți într-un hotel pe care nu îl cunoașteți!". Oana Turcu, de urgență la spital, în Dubai: "Efectiv curgeau lacrimile șiroaie"

"Dragile mele, atenție maximă când ajungeți într-un hotel sau într-un loc pe care nu îl cunoașteți și folosiți produse cosmetice pe care nu le-ați mai folosit până în acel moment. Aveți grijă mare! Eu am folosit aceste șampoanele și am pățit ce nu am mai pățit niciodată. După ce m-am spălat pe păr cert este că am început să am mâncărimi îngrozitoare de ochi, mă usturau ambii ochi. Nu am dormit toată noaptea!”, a povestit Oana Turcu pe Facebook.

"Efectiv curgeau lacrimile șiroaie"

"După o noapte de coșmar, după o dimineață de coșmar în care am încercat să mă spăl pe față, să-mi pun comprese, ceea ce înțeleg că nu a fost atât de bine, pentru că nu trebuie să faci propria medicație, ci neapărat să mergi la medic, am ajuns la spitalul de urgență, aici, în Dubai - la oftalmologie”, a mai povestit vedeta.

"Am avut noroc de un medic indian absolut extraordinar. A început să îmi curețe ochiul, mi-a făcut tot felul de spălături, mi-a pus tot felul de soluții și de picături, mi-a dat acasă medicație. Efectiv curgeau lacrimile șiroaie, pentru că ochiul avea tendința să curețe ceea ce fusese rău în el, chimicalele din acel șampon pentru păr. Sunt bine acum!”, a spus Oana Turcu.

