Florin Bratu nu mai este selecţionerul României U21

În vârstă de 42 de ani, Florin Bratu a preluat selecționata U21 în august 2021 și a strâns pe banca acesteia 8 meciuri de pregătire, având un bilanț de 2 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, în urma consultărilor din cadrul Comisiei Tehnice, va înainta președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, propunerea pentru viitorul selecționer al României U21.

"Îi mulțumim lui Florin Bratu pentru întreaga activitate, a preluat echipa națională de tineret într-un moment important, în perioada de pregătire a unui Campionat European de mare impact pentru această generație, pentru fotbalul românesc, și, în ciuda unor rezultate mai puțin bune, consider că a reușit să implementeze multe lucruri pozitive în mandatul său. Chiar dacă drumurile noastre se despart momentan, sunt sigur că Florin va rămâne unul dintre marii susținători ai tricolorilor pe mai departe. Îi urez mult succes în carieră, pentru că știu că este un antrenor talentat care poate influența în bine cariera multor jucători!", a declarat Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal.

Florin Bratu, ultimul mesaj ca selecţioner

"Sunt fericit pentru că am avut onoarea de a reprezenta din nou România. Este foarte greu de reprodus în cuvinte emoția și energia pe care o ai atunci când ți se cântă imnul României. Am avut parte de un drum și o experiență frumoasă, cu care mă voi mândri mereu. Le mulțumesc jucătorilor pentru cum au răspuns prezent la convocări și de modul în care am lucrat împreună. Avem o generație extraordinară, cu foarte mult potențial, și care cred că ne va reprezenta cu succes la turneul final. Mulțumesc suporterilor, ei sunt motorul cel mai important al echipelor naționale și mă bucur că le-am simțit căldura și încurajările la fiecare partidă. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc staff-ului pentru colaborare și pentru energia pe care a pus-o la dispoziția echipei naționale", a transmis Bratu.

Federația Română de Fotbal îi mulțumește lui Florin Bratu pentru activitatea sa la echipa națională a României U21 și îi urează mult succes în cariera de antrenor!

Florin Andone, concluzie dură despre echipa naţională: Nu e nicio problemă la nivel de selecţioner. Ăsta e nivelul nostru

Florin Andone, atacantul legitimat până în această vară la Brighton, trage o concluzie dură despre nivelul jucătorilor echipei naţionale.

"De-abia aștept să revin la lot! Chiar dacă nu mă expun eu prea mult pe rețelele sociale, să știi că în privat am fost mereu aproape de colegii de la lot și de staff-ul tehnic. Am vorbit mult cu Vlad Chiricheș. Nu mai spun de cum am trăit toate meciurile…

Ușor n-a fost, la ce rezultate au venit… Uite, chiar vreau să știe oamenii ce cred! Nu trebuie, nu avem de ce să ne ascundem... Da, nu suntem nici măcar o copie mai mică a ceea ce era cândva naționala României! E adevărat! Și acum, nouă ne e greu înaintea tuturor, tocmai pentru asta. Suntem o echipă din ce în ce mai tânără, iar pentru viitor lucrurile se pot schimba.

Pentru prezent însă, câți suntem la cluburi de top din campionate tari? Și, din cei care suntem, atât de puțini, câți jucăm?! Dacă privești lucrurile astea realist și îți răspunzi sincer, atunci îți dai seama că nici n-ar trebui să ai așteptări prea mari pentru prezent. Nu e nicio problemă la nivel de selecționeri sau de staff. Nu e nicio problemă legată de faptul că vrem sau nu vrem să dăm totul. Noi vrem și dăm totul totul! Problema reală este că acum, azi, acesta e nivelul nostru! Ăștia suntem și trebuie să ne acceptăm așa. Pentru viitor, repet, sunt sigur că lucrurile se pot schimba. Că suntem încă în putere și potențial avem. Și avem și mulți tineri cu potențial", a spus Florin Andone, conform Digisport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News